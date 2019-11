AGEXPORT entrega a futuras autoridades gubernamentales acciones para modernizar el sistema portuario nacional

Guatemala. El sistema portuario del país es uno de los eslabones claves para el crecimiento del volumen de exportaciones e importaciones de Guatemala, dado que el país importa y exporta 3.2 veces más que hace dos décadas. De hecho, en el 2018, el comercio exterior de Guatemala ascendió a USS $30,752 millones, de los cuales por los puertos marítimos se manejó el 64% de dicho valor, es decir un aproximado de USS 20 mil millones.

En volumen, el porcentaje que manejan los puertos asciende a 78%, esto confirma que un desempeño competitivo de este sistema de transporte es clave para la facilitación del comercio exterior y la diversificación de los destinos de exportación. Sin embargo, hay retos que aún hay que superar para ofrecer un comercio ágil. Desde AGEXPORT la Mesa de Logística, que cuenta con la experiencia de usuarios del transporte marítimo, identificó una serie de acciones importantes para mejorar la infraestructura en puertos e impulsar la reducción de costos de logística. Esto lo hemos documentado en la propuesta que entregamos hoy a las futuras autoridades y la cual hemos llamado: “Lineamientos de Políticas Públicas para mejorar la competitividad del transporte marítimo de carga”. Detalló el Director de Junta Directiva y de la Mesa Logística de AGEXPORT, Estuardo Castro.

El Sistema Portuario Nacional desempeña un papel clave en la mejora de la competitividad del comercio exterior y la diversificación de los destinos de exportación, sin embargo, los puertos de Guatemala se están quedando rezagados para responder a las necesidades de dicho comercio. Esto se debe principalmente a la falta de inversión en infraestructura y equipo con visión de largo plazo tomando en cuenta el crecimiento del comercio exterior; procedimientos operativos ineficientes y no automatizados; escasos indicadores de medición en cuanto a eficiencia del puerto, puesto que lo que no se mide no se puede mejorar; y la falta de capacidad para afrontar las regulaciones internacionales que afectan al mercado marítimo, entre otros.

El comercio exterior está sujeto a una intensa presión de competitividad a nivel mundial, siendo los costos logísticos una de las principales preocupaciones de los exportadores. En Guatemala estos costos representan de un 35% a 40% del valor de las mercancías. A esto se suma que se está registrando aumentos a las tarifas de fletes marítimos, que actualmente llegan a costos de más de US$5,000 para un exportador de frescos que envía a Estados Unidos, lo cual pone en total desventaja con otros competidores internacionales. Resaltó Castro.

Propuesta de AGEXPORT para la mejorar la competitividad del transporte marítimo

La propuesta de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT está organizada en tres grandes ejes: a) contar con un Sistema de Gobernanza que impulse los cambios necesarios, b) dar Certeza Jurídica a Inversiones actuales y futuras y c) formular una Estrategia de Desarrollo Portuario Sostenible y Competitiva que responda a la visión estratégica 2020 – 2024.

Transversalmente plantea acciones para promover la transparencia y una cultura anticorrupción. Adicionalmente, cada eje identifica acciones a implementar de manera urgente para mejorar el funcionamiento del sistema portuario nacional y acciones estratégicas (mediano plazo) para lograr una reforma duradera y significativa del sistema portuario nacional.

El impulsar la competitividad de la infraestructura, equipo, procesos, inspecciones, entre otros se logrará si se trabaja en alianzas público – privadas, es por ello que le hemos entregado a las autoridades designadas del Gobierno 2020-2024 este documento en el cual destaca las capacidades técnicas y una visión estratégica para impulsar los cambios necesarios, además de proponer un modelo de gobernanza para un mejor desempeño de los puertos públicos y acciones específicas para la modernización del sistema portuario. Puntualizó el Director de la Mesa Logística de AGEXPORT.

A decir de Castro, el contar con una infraestructura logística adecuada coadyuva a aprovechar las oportunidades de comercio internacional lejos del continente americano, como el caso del continente asiático lleva tres décadas siendo un destino de exportaciones atractivo para el mundo, a pesar de que Guatemala lo ha explorado muy poco, lo cual requiere prestarle más atención al litoral del pacífico.