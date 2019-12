Aeroméxico reta a Emirates: volará a diario a Barcelona

Aeroméxico aumentará el número de frecuencias entre México y Barcelona de tres vuelos a cinco vuelos a la semana desde este mes de diciembre. Y a partir de marzo la frecuencia será diaria. Se trata de una fuerte apuesta para competir con Emirates que ofrece desde principio de este mes el vuelo diario entre Ciudad de México y Dubái con escala en Barcelona, y es en la ruta Barcelona-México donde ofrece precios más bajos que Aeroméxico.

Aeroméxico asegura que el aumento de frecuencias se ha conseguido gracias a la cancelación del vuelo a Shanghai, lo cual resulta paradójico pues mientras Aeroméxico cancela su vuelo al destino, la Secretaría de Turismo del país está tratando de atraer más turismo chino y lleva a cabo un gran evento para promocionar la ciudad.

El incremento de frecuencias, el trato al cliente, su servicio y puntualidad serán las armas que Aeroméxico tendrá para hacerle frente a la competencia en la ruta México-Barcelona, ya que no puede bajar sus tarifas, pues aseguran que ellos no tienen ningún tipo de subsidio. “Los precios que mantenemos, son nuestro mejor esfuerzo para competir, no podríamos bajarlos más”, afirmó Christian Pastrana, director de Comunicación y Asuntos Públicos de Aeroméxico.

El directivo de Aeroméxico ha asegurado que el Boeing 787 que utilizan en la ruta es uno de los mejores aviones del mundo, y señaló que se encuentran en la mejor posición para competir a pesar de las prácticas que “desafortunadamente” se están dando. Por otro lado Pastrana también ha destacado que Aeroméxico ha incrementado de 5 a 6 sus frecuencias de vuelo a Seúl. Además, ha anunciado que en 2020 operarán la ruta a diario.

Pastrana dijo que hasta que reciban los 737 MAX, con los cuales llegarán a 20 posiblemente para el 2020, estarán asignando las rutas a donde volarán. Y adelantó que su principal objetivo es reforzar el mercado nacional.

Como publicamos recientemente en REPORTUR.mx, la aerolínea espera que las autoridades tengan la mejor decisión en cuanto se refiere al sistema aeroportuario metropolitano (Aeroméxico confía en las buenas decisiones de las autoridades).

Fuente: Reportur.mx