Actor Sylverster Stallone colgó los guantes de Rocky Balboa

El actor estadounidense Sylverster Stallone colgó los guantes de Rocky Balboa, el personaje de boxeador que le dio tres nominaciones al Óscar y que interpretará por última vez en “Creed II”. “Sólo quiero agradecer a todos en todo el mundo por haber acogido a la familia Rocky en sus corazones durante más de 40 años”, escribió este miércoles 28 de noviembre el actor neoyorquino de 72 años en la red Instagram. “Ha sido un privilegio para mi haber sido capaz de crear e interpretar este personaje significativo y aunque me rompa el corazón, tristemente todas las cosas deben parar”, expresó. En un video que acompaña la publicación, Stallone habló en una playa junto a una fogata en el último día de trabajos con el equipo de producción de “Creed II”, que se estrenó la semana pasada en Estados Unidos.’ “Este probablemente sea mi último rodeo porque lo que pensé que pasaría, pasó. Nunca esperé esto”, dijo. “Pensé que Rocky había acabado en 2006 y estaba feliz y de repente se presentó ese joven muchacho y toda la historia cambió. Siguió a una nueva generación, nuevos problemas, nuevas aventuras”, añadió, apuntando a su co-protagonista en “Creed”, Michael B. Jordan, que ahora “lleva la batuta”. “Y no podría estar feliz porque, al dar un paso atrás, al ver como mi historia ha sido contada, hay todo un nuevo mundo que se abre a la audiencia, a esta generación”, dijo. “Rocky” (1976), que cuenta la historia de Rocky Balboa, un boxeador italo-estadounidense menospreciado, fue nominada a 10 premios de la Academia en marzo de 1977. Se llevó tres: mejor película, mejor director y mejor edición. Stallone fue nominado entonces por su actuación y por su guión original, y luego en 2016 por el mismo personaje de Balboa en la primera entrega de “Creed”. Nunca ganó la codiciada estatuilla. Stallone vuelve a la gran pantalla en 2019 con otro de sus míticos personajes: “Rambo 5: Last Blood”.