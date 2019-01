Acer presenta su primera Chromebook

Acer amplió su galardonada línea de Chromebooks de 15.6 pulgadas con su primera Chromebook basado en AMD, la Acer Chromebook 315. Impulsada por los procesadores AMD A6-9220C o A4-9120C de séptima generación con gráficos Radeon, puede acelerar a través de aplicaciones exigentes, mientras ejecuta múltiples pestañas y extensiones, todo durante una vida útil de la batería de hasta 10 horas.

Además del rendimiento superior, la Acer Chromebook 315 tiene una pantalla IPS Full HD de 15.6 pulgadas que aumenta la productividad para el trabajo y la escuela. Muestra de forma vibrante videos, aplicaciones y juegos web, y está disponible en configuraciones de pantalla táctil y no táctil (CB315-2HT / CB315-2H).

“La Chromebook de 15,6 pulgadas ha sido uno de los pilares de la línea Acer Chromebook”, dijo James Lin, Gerente General, Commercial and Detachable Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “La Acer Chromebook 315 se basa en los atributos principales de la línea: una enorme pantalla de 15.6 pulgadas, excelentes parlantes y un diseño elegante, que ahora incluye nuevos procesadores AMD y gráficos Radeon que impulsarán sin esfuerzo alguno la creciente selección de aplicaciones Chrome y Android ™ que han sido aceptadas por estudiantes, familias y usuarios de negocios”.

Potentes procesadores de la serie A de AMD con gráficos Radeon para el multitasking

La Acer Chromebook 315 está alimentada por procesadores AMD Serie A de 7ª generación con gráficos Radeon para una experiencia informática rápida y eficiente en dos configuraciones; ya sea con la APU AMD A6-9220C o la APU A4-9120C en un diseño de sistema en chip. Los nuevos procesadores AMD A-Series para Chromebooks permiten a los clientes transmitir videos, ejecutar las aplicaciones más recientes, jugar juegos web y navegar por Internet sin esfuerzo hasta por 10 horas1. Además, la Acer Chromebook 315 admite millones de aplicaciones de Android en Google Play™ para el entretenimiento, productividad, conectividad y más.

“Nos enorgullece ampliar la cartera de productos de AMD para incluir las Chromebook con AMD”, dijo Saeid Moshkelani, Vicepresidente Senior y Director General de Client Compute, AMD. “La nueva Acer Chromebook 315 con procesadores de la serie A de AMD permitirá a los consumidores hacer más en menos tiempo mientras disfrutan de algunas de las mejores experiencias Chromebook. En asociación con Google y Acer, las Chromebook con AMD ofrecerán entretenimiento de primera clase y funciones de productividad premium, así como un diseño de primera clase para el mercado de Chromebook “.

Pantalla y Audio para Entretenimiento y productividad

La clara y vibrante pantalla Full HD 1920 x 1080 de 15.6 pulgadas es lo suficientemente grande como para abrir los navegadores de lado a lado, ver videos en alta definición y jugar juegos web. Los clientes pueden ser productivos con más área de visualización y el poder de ejecutar múltiples pestañas y aplicaciones. La pantalla IPS permite a los usuarios mostrar fácilmente presentaciones de diapositivas y compartir contenido gracias a sus amplios ángulos de visión de 178 grados. Incluso, los chats de video pueden ser compartidos. La cámara web HD tiene un amplio campo de visión de 88 grados para dar cabida a los grupos. Además, el audio y video son muy claros gracias a las imágenes de alto rango dinámico y al micrófono incorporado.

El audio claro y nítido es el resultado de los dos altavoces de tamaño completo que miran hacia arriba de la Acer Chromebook 315 que flanquean el teclado. Los altavoces admiten audio de alta definición y ofrecen un volumen y un rango de audio mejorados.

El gran tamaño de la Acer Chromebook 315 se traduce en mayor espacio para un teclado retroiluminado de tamaño completo en los modelos de pantalla táctil, y un panel táctil grande.

Excelente conectividad y portabilidad con estilo

El diseño deja espacio para amplias conexiones en la Chromebook 315 de Acer. Hay dos puertos USB Tipo C Gen 1 – uno en cada lado del dispositivo – para permitir transferencias rápidas de datos, carga y salida de pantalla desde el lado que sea más conveniente. Cuenta con conexión WiFi rápida 802.11ac inalámbrica con tecnología 2×2 MIMO. Los clientes pueden conectar periféricos a través de Bluetooth 4.2, dos puertos USB 3.0 y el conector combinado para auriculares y altavoces.

La Acer Chromebook 315 cuenta con una elegante cubierta superior IMR y un reposamanos duraderos y lo suficientemente livianos para moverse por la casa u oficina. Su peso es de 1.72 kg (3.79 libras) mientras que mide 380.54 W x 256.28 D x 19.95 H mm (14.98 W x 10.09 D x 0.79 H pulgadas).

Fácil de compartir y administrar, especialmente para padres de familia

La nueva Acer Chromebook 315 no solo es fácil de usar, sino que también es fácil compartir con múltiples usuarios a través de ella. Los usuarios simplemente inician sesión en su cuenta de Google para acceder a Gmail, Google Docs, aplicaciones, extensiones, bookmarks y más. La Chromebook se ejecuta en la plataforma Chrome OS de Google, que se actualiza automáticamente y utiliza múltiples niveles de seguridad para protegerse contra las amenazas en línea en constante cambio.

Con la nueva aplicación Family Link en Chromebooks, es fácil para los padres establecer reglas básicas digitales a medida que sus hijos exploran Internet. Los padres pueden establecer límites diarios de tiempo de pantalla, personalizar la lista de sitios web y aplicaciones que sus hijos pueden usar, e incluso administrar la cuenta de Google de sus hijos y bloquear remotamente las cuentas supervisadas en la Acer Chromebook 315.

Precio y disponibilidad

La Acer Chromebook 315 estará disponible con una pantalla táctil (CB315-2HT) o no táctil (CB315-2H) con hasta 8 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento eMMC. La nueva línea estará disponible en Norteamérica en febrero, a partir de $ 279.99, y en EMEA en abril, a partir de 349 €.

Las especificaciones exactas, precios y disponibilidad variarán según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones del producto y precios en mercados específicos, comuníquese con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe