5 falsos mitos sobre el pescado que hay que desterrar

A pesar de ser un alimento muy apreciado ptanto en Oriente como en Occidente y recomendado para todos los que desean mantenerse saludables gracias a sus muchas propiedades, aún circulan algunos falsos sobre el pescado.

Estos son 5 que ya es hora de desacreditar

1. Mariscos y pescados no se llevan bien con productos lácteos

Algunos lo creen como una cuestión de tradición y otros ponen en juego la religión, el hecho es que para muchos el maridaje de pescado y queso es un verdadero tabú. En realidad, quienes quieran dejar de lado estos prejuicios encontrarán que el pescado azul va muy bien con el queso de oveja y que el queso parmesano no se ve mal en un plato de pasta con almejas. Incluso el queso azul es utilizado en muchas preparaciones con pescado.

2. El pescado fresco es preferible al congelado

En principio, es cierto: el pescado fresco es ciertamente mejor, pero antes de decidir qué comprar, es esencial saber cómo se lo va a comer. Si se desea hacer un carpaccio, un tartar o un sushi, primero se debe enfriar el pescado a baja temperatura para evitar la supervivencia de los parásitos. Lo ideal sería comprar el pescado inmediatamente después de su captura.

3. El pescado es más difícil de cocinar que la carne

Como en todos los campos, el conocimiento y la práctica también son fundamentales en la cocina. En sí mismo, el pescado no es más difícil de preparar que la carne u otras proteínas, simplemente es necesario saber cómo tratarlo para obtener lo mejor de él. No todos los pescados, por ejemplo, son adecuados para asar u hornear: no se debe adoptar un enfoque único para los diferentes tipos de cocción.

4. Todos los pescados tienen un olor fuerte y picante

El olor es uno de los indicadores de la frescura del pescado: si huele demasiado fuerte y picante, el pescado no es fresco y no debe consumirse. De manera similar, si se ingresa a un restaurante que huele fuertemente a pescado, es mejor no detenerse a cenar. El pescado fresco tiene un delicado olor marino que con el tiempo se degrada y apesta debido a las bacterias.

5. El pescado debe ser maridado sólo con vino blanco

Por supuesto, la combinación de pescado y vino blanco es un clásico, pero no es el único que funciona. Las ostras no deben servirse solo con champán: se las puede probar con vodka, cerveza o incluso con whisky escocés. También el vino tinto va bien con el pescado: un tinto suave con sopa de pescado, uno mediano con pescado azul a la parrilla, uno más corposo con bacalao.

Fuente: Recetas.com