10 consejos para evitar estafas al realizar transacciones o compras en línea

De acuerdo con el reporte Comercio Conectado de la consultora Nielsen, hoy en día, más de 4 mil millones de personas (53% de la población mundial) se conectan a Internet. El aumento en el acceso y uso de Internet continúa transformando el consumo.

Las transacciones bancarias en línea aumentan año tras año y el comercio electrónico sigue dando señales de crecimiento.

Datos de la consultora Nielsen señalan que, en 2017, las ventas globales en línea alcanzaron un total de $2.3 billones, equivalente a un 10.2% de las ventas minoristas totales y se espera que en 2021 alcancen el 17.5%.

De la mano del incremento en el uso de las nuevas tecnologías y sus múltiples beneficios para la vida moderna, aumenta, también, la posibilidad de estafa o fraudes informáticos.

Ante esta realidad, Andrey Guzmán, Director de Transformación Digital y Banca Autoservicio de Scotiabank, ofrece 10 consejos a los consumidores para evitar ser víctimas de esta práctica:

Cuando realice transacciones bancarias online:

1. Ingrese a la página de su banco digitando la dirección completa de la página web de la institución financiera en el navegador, no utilice motores de búsqueda (Google, MSN). Una vez dentro de la página de su entidad bancaria, compruebe si aparece un candado en la barra del navegador al lado derecho, junto a la lupa. Si no aparece, el sitio Web no es fiable.

2. Si utiliza la banca en línea o app del banco, procure siempre cerrar su sesión cuando termine de realizar sus transacciones. Mantenga su teléfono o computadora bloqueada para evitar que terceras personas puedan acceder a su información.

3. No guarde información confidencial de sus cuentas, tarjetas o productos bancarios (contratos, claves, Estados de Cuenta, entre otros) en su computadora u aplicaciones de su celular.

4. Configure sus “avisos de alerta” de acuerdo con un monto específico de transacción o por tipo de operación. Verifique las opciones que le ofrece su entidad bancaria para activar sus notificaciones.

5. Revise frecuentemente los movimientos de su tarjeta en su banca en línea o app, y si no reconoce alguna operación o consumo, comuníquese inmediatamente con su banco.

Cuando compre en Internet:

6. Ingrese a sitios web conocidos y con buena reputación. No ingrese a una página web si se activa el antivirus.

7. Utilice una conexión segura a Internet en todo momento. Evite utilizar las redes públicas.

8. Mantenga actualizado el sistema operativo de su equipo, así como el antivirus.

9. Cree contraseñas seguras y no la mantenga igual por periodos prolongados de tiempo.

10. Evite abrir correos electrónicos con ofertas de remitentes desconocidos o bien si la oferta es muy atractiva y le genera dudas, consulte con su entidad financiera.

“Otra recomendación es mantener activo el seguro contra robo y fraude de la tarjeta de crédito, esta es una garantía de protección para el cliente. Asimismo, es importante que las personas recuerden que ningún banco les solicitará, por teléfono o correo electrónico, información confidencial de sus cuentas. El cliente nunca debe compartir esta información”, finalizó Guzmán.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe