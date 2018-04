Vicepresidenta y Canciller reitera compromiso de Panamá como puente de conexión para la generación de valor

Panamá. Con la ponencia magistral de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado fue inaugurada la primera versión en Panamá de la conferencia “Red Hemisférica de Mujeres de AS/COA” encaminada a alentar e inspirar a jóvenes mujeres profesionales a permanecer en la fuerza laboral, aprovechar las oportunidades, tomar riesgos y convertirse en líderes.

En su disertación, la Vicepresidenta y Canciller se refirió a los avances de Panamá para cerrar la brecha económica de género, destacando la Iniciativa de Paridad de Género auspiciada por el BID y del Foro Económico Mundial, el Sello de Igualdad Salarial, la creación de la licencia de paternidad, la ley 56 que establece la participación de un 30 % de las mujeres como un mínimo en las juntas directivas estatales y de entes regulados y la adhesión del país a la Coalición Internacional a favor de la Igualdad de Remuneración –EPIC-.

A nivel regional, de Saint Malo de Alvarado destacó los progresos del empoderamiento de las mujeres y lucha en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resaltando países como Canadá y Francia que han implementado gabinetes con paridad de género; Chile, Argentina y Perú que buscan mejorar su ecosistema laboral a través de la Iniciativa de Paridad; Islandia y Alemania que aprobaron leyes para asegurar la igualdad salarial por mismo salario, mientras que en el Reino Unido y los Estados Unidos se han desarrollado campañas y movimientos a favor de la dignidad de la mujer y el respeto a su trabajo.

Susan Segal, Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) por su parte, opinó que “para retener a mujeres en la base de la pirámide se requieren no solo cambios en la legislación y en la cultura laboral, sino que las jóvenes conozcan y se relacionen con líderes femeninas que tienen mucho que contar y compartir”. Destacó que “a pesar de tener igual o más educación que los hombres, las mujeres en Latinoamérica están todavía muy lejos de tener paridad política económica. “Cerrar esa brecha no es apenas cuestión de justicia, sino de lógica económica ya que hay evidencia creciente de que la presencia de talento femenino en posiciones de comando y en juntas directivas, mejora el desempeño de las empresas”.

La Canciller, estuvo acompañada en este espacio regional además por Martha Aceituno, Consejera Legal para Latinoamérica, Estee Lauder Companies, Scarlett Álvarez, Vicepresidenta, Accionista Principal y Jefa de Sostenibilidad, The AES Corporation, Manuel Orillac, Socio, Shearman and Sterling y Cynthia Hudson, Vicepresidenta Senior y Gerente de CNN en Español, entre otros.

Fuente: PanamaOn.com