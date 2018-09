United Airlines celebra 30 años

United Airlines, la aerolínea con la red de rutas más completa del mundo, celebra 30 años de operaciones en Guatemala. La aerolínea ofrece el mejor servicio de vuelos a dos de los siete centros de conexión de United en los Estados Unidos. A través de estos servicios, United no solo conecta a Guatemala con Estados Unidos, sino que ofrece la posibilidad de cientos de destinos internacionales con una sola escala en ese país.

“Nuestra apuesta por la región de Centroamérica es clave y la presencia de 30 años de servicio en Guatemala es prueba de esto”, explicó Rodolfo Saenz, Gerente General de United Airlines en Guatemala y El Salvador. “Estamos comprometidos con Guatemala y continuaremos brindando a nuestros clientes una amplia oferta de conectividad, al igual que una excelente calidad en servicio”.

United en Guatemala

El 1 de junio de 1988, la aerolínea comenzó sus operaciones en el país con un vuelo desde la ciudad de Guatemala a Houston y en 2003 comenzó operaciones a New York/Newark. United opera dos vuelos diarios entre Guatemala y Houston y un vuelo semanal a New York/Newark, con una flota de Boeing 737-800 con capacidad para 166 pasajeros (16 United Business, 54 United Economy Plus, 96 United Economy).

Alex Savic, Director General de Ventas para Latinoamérica agregó, “Nos enorgullece ser una de las aerolíneas estadounidenses con mayor presencia en la región y continuar mejorando la experiencia de viaje de nuestros pasajeros latinoamericanos”.

Además, la presencia de United en Guatemala impacta positivamente en la comunidad. A través de la organización Mano Amiga, United apoya la formación integral de más de 100 niños de escasos recursos. Además, ayuda a la Asociación Guatemalteca de Síndrome de Down, con la cual a través de la organización de un torneo de golf local se recaudaron fondos para apoyar a más de 60 niños con Síndrome de Down y sus familias.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe