UFM Acton MBA fortalece habilidades y desarrolla competencias clave en emprendedores y altos ejecutivos

Guatemala. Por medio de la realización de cursos libres, Acton MBA in Entrepreneurship de la Universidad Francisco Marroquín, fortalece los conocimientos de sus estudiantes en áreas de ventas, administración del talento humano, finanzas, operaciones, evaluación de oportunidades y levantamiento de capital. Los cursos libres se desarrollan en diferentes temporadas del año.

A través de dichos cursos, Acton MBA ofrece una educación puntual a quienes desean formarse en una rama específica de estudio. Los cursos están dirigidos a emprendedores, empresarios, ejecutivos y profesionales, quienes a través del método socrático, analizan casos de estudio 100% reales de una amplia gama de industrias. En el caso de Operations & Costs y Customers, las discusiones de caso se complementan con simulaciones y visitas a planta.

“En Acton MBA, los alumnos viven cada etapa del proceso de emprendimiento, a través del análisis y discusión de casos de estudio fascinantes que inician con el análisis de oportunidades de negocio, seguidos de su lanzamiento, crecimiento y cosecha. Adicionalmente, llevamos a cabo un Acton´s Shark Tank en el cual los entrenamos a poder levantar grandes sumas de capital” comenta la Ing. María Alejandra Alquijay Aguilar, Directora de Operaciones de UFM Acton MBA in Entrepreneurship.

Entre los cursos libres del Programa destaca Entrepreneurial Journey, en el cual, el alumno experimenta cómo cambia el rol del emprendedor conforme el negocio crece y, descubre cómo poder encontrar plenitud en su trabajo. Entre las preguntas que se abordan en el curso destacan: ¿debería invertir mi dinero y el resto de mi vida en esta empresa? ¿Qué herramientas y habilidades necesitaré como emprendedor? ¿Cómo dirijo exitosamente un negocio en sus diversas etapas de desarrollo?.

En el caso de Operations & Costs, se enseña cómo diseñar y ejecutar procesos de producción clave para poder entregar exactamente lo que el cliente necesita, en el momento oportuno, con la mínima inversión y costo posible.

Disruptive Innovations de Acton MBA está diseñado para el desarrollo de habilidades y competencias enfocadas en transformar y hacer crecer empresas a través de la detección e implementación de oportunidades de innovación disruptiva. También se analizan los retos a afrontar en el proceso de gestionar modelos de negocios actuales, mientras se desarrollan modelos de negocios nuevos y disruptivos.

Cabe mencionar que estos cursos son impartidos por profesores que cuentan con una trayectoria empresarial exitosa en industrias de alimentos, telecomunicaciones, tecnología, transformación y software. Se inicia a las 6:30 a.m. con grupos de estudio y de 7:00 a.m. a 8:20 a.m. se llevan a cabo las sesiones de clase.

Para más información, comunicarse a los teléfonos: 2413-3273 / 2338-7907 o enviar un correo electrónico a la dirección actonmba@ufm.edu

