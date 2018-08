TRS Coral Hotel se incorporarÃ¡ a la exclusiva colecciÃ³n The Leading Hotels of The World

TRS Coral Hotel se incorporará a la exclusiva colección The Leading Hotels of The World

México. TRS Coral Hotel, el lujoso hotel adults-only situado en Costa Mujeres, al noreste de la península de Yucatán – México, que Palladium Hotel Group inaugurará en noviembre de este año, ha anunciado su inclusión en la exclusiva colección de hoteles que conforma The Leading Hotels of The World, tras cumplir satisfactoriamente con los exigentes criterios de calidad y servicio que este prestigioso grupo establece.

The Leading Hotels of the World es una de las colecciones más prestigiosas del mundo, conformada por más de 375 hoteles de lujo ubicados en 75 países, que se caracterizan por tener una arquitectura y un diseño excepcionales. Los hoteles que forman parte de The Leading Hotels of the World comparten una pasión y compromiso común por proporcionar experiencias de viaje extraordinarias, únicas e incomparables.

Situado a pocos minutos del aeropuerto internacional de Cancún, Costa Mujeres, en un enclave único del Caribe mexicano que alberga algunas de las playas más hermosas del mundo. Un destino turístico inexplorado que da la bienvenida a TRS Coral Hotel y Grand Palladium Costa Mujeres Resort & SPA, dos exclusivos resorts que ofrecerán al huésped la oportunidad de vivir una genuina experiencia vacacional de libertad, confort y conexión con la naturaleza, en medio de un paraíso de exótica vegetación, y gran variedad de flora y fauna autóctona.

TRS Coral Hotel cuenta con 469 lujosas habitaciones con balcón o terraza amueblados, bañera hidromasaje, acceso directo a exclusivas piscinas swim-up con impresionantes vistas, preparadas para ofrecer a los huéspedes una experiencia de lujo inexplorado sin perder de vista en ningún momento la majestuosidad del paisaje.

Uno de los sellos distintivos del TRS Coral Hotel es el catálogo de servicios premium completamente personalizado en un ambiente relajado e íntimo. Destaca su exclusivo servicio de mayordomo para atender las necesidades y exigencias de los clientes, complementado con room service las 24 horas para garantizar que su estancia supere sus expectativas.

Los huéspedes de TRS Coral Hotel podrán, además, disfrutar de una oferta gastronómica incomparable. Seis restaurantes temáticos, entre los que se incluye el espectacular Chic Cabaret & Restaurant, y acceso a todos los servicios de Grand Palladium Costa Mujeres Resort & SPA, comprendiendo sus nueve restaurantes a la carta, por medio del exclusivo programa Dine Around.

Completan la oferta de ocio un impresionante Rafa Nadal Tennis Centre, que ofrecerá programas de entrenamiento exclusivos, basados en los valores personales de Rafa Nadal y adaptados a todas las edades y niveles. Y Zentropia Palladium Wellness & Spa, un oasis de bienestar de más de cuatro mil metros cuadrados, que permitirá a los huéspedes relajar todos sus sentidos y vivir una renovación física y mental.

TRS Coral Hotel abrirá sus puertas en noviembre como una opción única de alojamiento en Costa Mujeres, México, creado por y para aquellos que buscan una experiencia de lujo personalizada.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe