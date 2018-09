Tom & Collins “Animal” FT. Tom Chaplin

Delantero de la legendaria banda británica Keane, Tom Chaplin ha lanzado éxitos inolvidables como “Everybody’s Changing”, “Is It Any Wonder?” y “Somewhere Only We Know”.

Embrujadora y melancólica, su voz fue el complemento perfecto para la última canción de Tom & Collins, “Animal”, una nueva gema maravillosa, sofisticada y feroz que es perfecta para presentarse antes de una gran noche.

Con ritmos que brincan, líneas de bajo sexys y la voz cautivadora de Chaplin, la canción es uno de esos clásicos instantáneos que seguramente quedarán atrapados en tu cabeza desde la primera escucha.

“La nueva cara de la casa latinoamericana” – Rolling Stone

“… hacen una música increíble que es tan original y animada que suena como la banda sonora de tus películas de superhéroes favoritos”. – Revista Nakid

“… sus remixes meticulosos y elegantes atraen legiones de nuevos fanáticos a la música dance electrónica. El sonido del dúo está repleto de voces, ritmos fascinantes e innovaciones sónicas que los hacen difíciles de encasillar “. – Huffington Post

