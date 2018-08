Tigo One TV revoluciona la forma de ver televisión

El consumo de contenidos online continúa en aumento en Latinoamérica, lo que refleja que las personas están cada vez más interesadas por elegir lo que quieren ver. (USAstreams.com)*

Guatemala. Tigo presenta el nuevo sistema de entretenimiento Tigo One TV, el cual integra en una misma plataforma el contenido de la televisión tradicional y video por streaming (internet), sin necesidad de tener un televisor inteligente (Smart TV). Ahora el usuario tiene la posibilidad de elegir lo que desea ver sin necesidad de utilizar varios controles, ni buscar en diferentes dispositivos o cambiar de pantalla, todo lo encuentra en un solo lugar.

Tigo One TV recopila todo el contenido bajo demanda de operadores reconocidos como HBO GO, Crackle, FOX Premium y YouTube, además de la programación tradicional de televisión. “Con nuestra propuesta, buscamos que los usuarios tengan una experiencia personalizada, integrada y centrada en el contenido. Hoy día, para los usuarios es importante poder elegir cómo, cuándo y dónde ver sus programas favoritos y poderlo hacer desde cualquier pantalla y horario con la mejor calidad. Lo importante para ellos no es la plataforma de distribución, lo importante es el contenido” mencionó Alvaro Ruata, Director Comercial de B2C de Tigo.

Tigo es pionero al ofrecer en Guatemala un servicio que permite ver todos los contenidos en una misma interfaz, con una tecnología de clase mundial que aprende de los gustos del usuario y con una experiencia única y personalizada. Las principales características que cambiarán la forma de ver televisión son:

Pausa en vivo: los usuarios ya no se perderán de ningún momento del contenido por televisión en vivo, ya que Tigo One TV graba automáticamente el programa para seguirlo viendo después, con la opción de regresar, repetir, adelantar o poner la escena en cámara lenta.

Personalización del contenido de TV: los usuarios pueden calificar los contenidos con “me gusta” y “no me gusta”, para que de esta manera Tigo One TV realice recomendaciones y grabaciones de programas afines al usuario de forma automática.

Video bajo demanda: es una biblioteca de contenido que ofrece películas de acción, ficción, infantiles, de aventura, romance, entre otras. En VOD, los usuarios pueden encontrar las películas de reciente estreno (3 meses después de haber estado en cartelera) para disfrutarlas desde la comodidad del hogar.

Buscador integrado: Tigo One TV es una completa librería de contenido que cuenta con un buscador integrado que muestra los resultados disponibles de todas las plataformas: los canales nacionales e internacionales, YouTube, HBO GO, Crackle, FOX Premium y VOD.

Tigo One TV está disponible como aplicación móvil en las tiendas de iOS y Android para ver sus programas desde cualquier pantalla. Con la app, se puede ver y descargar gran cantidad de contenido al teléfono móvil, acceder a todas las grabaciones realizadas desde la televisión, buscar contenido que se esté transmitiendo en la televisión tradicional, entre muchas otras funciones dependiendo si el usuario se encuentra dentro o fuera del hogar.

La oferta de Tigo One TV estará disponible en combos de 25 y 50 megas, que incluyen canales digitales y en HD, contenido VOD, YouTube y los paquetes de HBO GO, FOX Premium y telefonía residencial. Los precios para 25 MB es de Q 749.00 y para 50 MB Q 1099.00, en ambos casos se ofertan dos cajas inteligentes y las cajas adicionales tendran un valor de Q100.00 hasta 4 cajas por usuario.

Tigo es una marca que está en constante innovación para transformar el estilo de vida digital de los guatemaltecos, brindando una experiencia digital a otro nivel. “Este es el mejor momento para el contenido. Tigo One TV es mucho más que televisión, es una plataforma dinámica que revolucionará la forma en que los guatemaltecos ven televisión” expresó Marvin Martinez, Chief B2C de Tigo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe