Tigo Business lanza plataforma de seguridad de información digital

El Salvador. Tigo Business El Salvador lanzó una nueva plataforma digital que ofrece un nuevo estándar de seguridad para las empresas que desean proteger su información.

La herramienta VMware Workspace ONE es una plataforma inteligente de espacio de trabajo digital con tecnología de VMware AirWatch que permite a las empresas suministrar y administrar la seguridad de cualquier dispositivo de manera simple, segura y remota.

La plataforma de seguridad digital integra controles de acceso y administración de terminales ya que puede administrar sistemas como Android, IOs, Windows y MAC, entre otros.

Esta nueva plataforma se deriva de un asocio que Tigo Business ha realizado con VMware para poner a disposición de sus clientes corporativos la solución VMware Workspace ONE a través de VMware AirWatch, las cuales ofrecen una capa de administración remota de seguridad de los dispositivos digitales, gestionando sus app, navegación, contenido y correo permitiendo que las empresas puedan adoptar la tendencia de permitir a sus colaboradores utilizar su propio dispositivo como herramienta de trabajo BYOD (Bring your own device) protegiendo la información de su empresa.

“Las empresas salvadoreñas están buscando un socio tecnológico que pueda suplir sus necesidades de conectividad y seguridad a medida que crecen. Al ofrecer AirWatch a nuestros clientes de Tigo Business, permitimos una mayor seguridad de datos en todos los dispositivos móviles que es fácil de monitorear y administrar. Además, con esta nueva herramienta las empresas podrán acelerar sus procesos de transformación digital a través de una estrategia de plataforma única”, comentó George Farkass, vicepresidente de Tigo Business El Salvador.

La tecnología de WMware AirWatch permite respaldar cualquier terminal y cualquier usuario desde una única consola de administración y ayuda a garantizar la seguridad empresarial en cada capa, mejora la productividad móvil permitiendo que los colaboradores de las compañías que utilizan la plataforma se conecten y trabajen en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo.

“Las empresas buscan WMware Airwatch – WMware Workspace ONE para brindar la movilidad y flexibilidad que exigen sus colaboradores con la seguridad, la facilidad y el ahorro de costos que requieren los departamentos de Tecnología de la información de alto rendimiento para sus clientes corporativos”, dijo EdnaMassuda, Directora Regional de VMware para Latinoamérica.

Ventajas claves de VMware AirWatch

*Permite resguarda la información de las empresas que es alcanzada por los colaboradores de forma remota.

*Establece y hace cumplir las políticas de datos y acceso en todas las aplicaciones empresariales, los dispositivos y las ubicaciones, en un solo lugar.

*Incorpora nuevos colaboradores a las empresas con todas sus app y dispositivos en menos de una hora, sin tickets ni soporte IT

Fuente. elsalvador.com