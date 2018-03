“Tienen que resolverme el problema electoral”: Salvador Nasralla

Honduras. El excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dijo que ha estado hablando con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el fraude electoral.

Agregó “que cuando habla de fraude es repetir las elecciones, yo exijo que se repitan este año, para restablecer la paz en el país”.

“Tienen que resolverme el problema del fraude electoral, y para eso tiene que haber segunda vuelta, o nuevas elecciones que pueden ser adelantar las elecciones del 2021 para este año”, indicó.

Señaló que no desconfía de Manuel Zelaya, así como desconfía de los representantes del gobierno, pero pese a ello no puede dejar de sentarse en una mesa de dialogo con ellos siempre y cuando se reúnan las condiciones y la presencia de un mediador internacional.

“Yo firme un compromiso con la Alianza y tengo que respetarlo, como presidente electo tomó mis propias decisiones, Mel no me consulta muchas cosas y por eso yo no me voy a enojar”, comentó.

Fuente: hondudiario/AB