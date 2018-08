Thirty Seconds To Mars vendrá a Guatemala

Con un único show en Centroamérica, la banda que ha vendido más de 11 millones de copias en todo el mundo y que ha sido ganadora de más de 50 premios pisará suelo chapín.

Como parte de la gira The Monolith Tour se presentará, por primera vez en Guatemala, la banda estadounidense de rock alternativo Thirty Seconds To Mars, con el patrocinio de BAC Credomatic.

Los intérpretes de los temas A Beautiful Lie y The Kill contagiarán de sus notas y de su arte el 09 de octubre en Forum Majadas. Las localidades disponibles son: Monolith a Q2,000.00; Closer to the Edge, Q800.00; Up in the Air a Q500.00 y Q180.00 en el área de Rescue Me y desde ya se pueden adquirir las entradas en Todoticket.com

BAC Credomatic ofrece el 10% de descuento a todos sus tarjetahabientes durante toda la venta, además de cupones de descuento con Mipromo y derecho a meet and greets, entre otras sorpresas.

BAC Credomatic busca otorgar a sus clientes las mejores experiencias en entretenimiento, es por eso que podrán comprar sus entradas con nuestras tarjetas de débito y crédito BAC Credomatic, al igual que tendrán la opción de canje de Puntos BAC Credomatic, el programa de lealtad de puntos más grande de Guatemala y pagar hasta en 10 cuotas Tasa Cero, comentó Juan Gabriel Aguirre, gerente de Mercadeo de BAC Credomatic.

Thirty Secnds To Mars Es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1998 en Los Ángeles, California. Integrada originalmente por tres miembros: Jared Leto con la voz y la guitarra; Matt Wachter, con el bajo y el sintetizador, además de Shannon Leto, en la batería. En 1999, firmó con Virgin Records e Inmortal Records. Después de tres años lanzaron el álbum, 30 Seconds to Mars. El disco debutó en el puesto número 107 en la lista Billboard 200 y en el número uno en el Top Heatseekers, vendiendo 121,000 unidades en los Estados Unidos. Del álbum se extrajeron dos sencillos, “Capricorn” y “Edge of the Earth”. El 8 de diciembre de 2009 lanzaron el tercer álbum de estudio, This Is War. El mismo debutó en el puesto número dieciocho en el Billboard 200. El primer sencillo, “Kings and Queens”, recibió las certificaciones de disco de oro y plata en Nueva Zelanda y el Reino Unido. En 2013, la banda lanzó su cuarto álbum de estudio, Love, Lust, Faith and Dreams.

Su más reciente producción discográfica se titula América, de este mismo se desprende The Monolith Tour. La banda ha recibido numerosos reconocimientos y premios, tienen un total de total 50 premios de aproximadamente 70 nominaciones. Entre sus premios más destacados están cuatro MTV Europe Music Awards. Además el pasado diciembre consiguieron entrar en el libro Guinness de los récords, obteniendo el récord de mayor número de conciertos en una misma gira.

