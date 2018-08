The Face Award por primera vez en Centroamérica

Guatemala. THE FACE AWARDS, (FACE: Fine Artistry of Cosméticos Elites) presentado anualmente por NYX Professional Makeup, es una competencia que destaca a los mejores y más brillantes en la comunidad de maquillaje de YouTube. No solo son una exhibición de gran parte del talento residente en YouTube, sino que representan la apuesta de una gran marca por los creadores emergentes que están en las plataformas digitales.

En 2017, más de 3.000 artistas de maquillaje aspirantes presentaron entradas para la competencia de Los Ángeles y más de 4.000 invitados asistieron a la final en vivo en el Shrinein Downtown LA, donde El finalista recibió el estimado título de Artista del Año junto con un paquete de premios.

A nivel internacional, en 2017, 43 países mantuvieron sus versiones locales de la famosa competencia de maquillaje con países adicionales que se agregaron este 2018.

Ahora en su primera edición en Centroamérica, el talento es espectacular y los ganadores que con su imaginación, creatividad, compromiso y un asombroso estilo artístico han puesto en alto la región en el mundo del maquillaje “Artista del Año Centroamérica Face Awards 2018” Gaby Aguilar/Guatemala y “Ganador Storrytelling Ganador Production Ganador Innovation Ganador Education Ganador Technique” Johana Amaya/ El Salvador, Mercy Alvarenga/ El Salvador, Josseline Sepeth/ Guatemala, Carmen Cabrera/ El Salvador, Diana Alejandra/ El Salvador. El ganador a “La Libertad y arte para la expresión creativa” fue para NYX Professional Makeup, disponible en Almacenes SIMAN.

NYX Professional Makeup es la marca de belleza de más rápido crecimiento conocida por su maquillaje profesional de alta calidad a un precio asequible.

Un líder en la industria global de cosméticos, NYX Professional Makeup se define por productos de calidad excepcional con pigmentos ricos y alto rendimiento.

Con una gama de cosméticos clásicos, de temporada y de tendencia, NYX Professional Makeup es un must-have entre los amantes de la belleza y los maquilladores profesionales. Aunque tiene su sede en el corazón de Los Ángeles, NYX Professional Makeup es una marca global disponible en más de 70 países en miles de tiendas especializadas en belleza y moda, independientes, y de belleza, así como en línea.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe