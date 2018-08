Talento Fox inició la etapa de selección de los participantes que entrarán en “La Fábrica”

El miércoles a las 21.00 hs., llegó la esperada primera gala de “Talento FOX”. Lali, Diego Torres y Wisin, debutaron como los directores del emocionante show que verá nacer a la nueva estrella de la música de América Latina y eligieron a los primeros participantes que tendrán la oportunidad de entrar a “La Fábrica”, un espacio donde los participantes transitarán su camino de transformación musical, estética y actitudinal.

Los directores no solo buscan que los participantes canten bien, además, buscan historias impactantes que demuestren que cualquiera puede cumplir sus sueños. Todos los participantes de “TALENTO FOX”, tienen algo en común: son dueños de voces arrasadoras y por algún motivo, no sienten que pueden llegar a triunfar en la música. Miedos, traumas o conflictos con su imagen, no les han permitido aún, alcanzar su potencial y desplegar su verdadero talento.

JU OUTEYRAL (Argentino – 18 años)

“LO QUE ESTOY TRANSITANDO, SE LLAMA TRANSEXUALIDAD. CUANDO NACES EN UN CUERPO CON EL QUE NO TE SENTÍS IDENTIFICADO, ES MUY DIFÍCIL. NO ME GUSTA MI VOZ PORQUE ES MUY FEMENINA”

Ju no se siente a gusto ni con su cuerpo ni con su voz. Siente que nació en un cuerpo equivocado y por eso, hace un año comenzó su transformación. No puede cantar frente a otras personas y canta a solas. Su sueño es cantar en público sin tener que dar explicaciones de quién es.

Mira su interpretación de “I’m Yours” (Jason Mraz) y la devolución de los directores: https://youtu.be/Z9P-YecOZZo

LUCAS EDI (Argentino – 18 años)

“SOY MUY TÍMIDO, TORPE Y NO SÉ CÓMO MOVERME ARRIBA DEL ESCENARIO”

Lucas escribe sus propias canciones, ama la música y cantar, pero duda de su propio talento. Su timidez no le permitió nunca subir a un escenario ya que no le resulta fácil exponerse frente a otras personas.

Es tímido, torpe, y no sabe cómo moverse cuando canta. Siente que necesita ganar confianza en sí mismo.

Mira su interpretación de “Perfect” (Ed Sheeran) y la devolución de los directores: https://youtu.be/iKH6711CA94

NAHARAÍ BAUTISTA ALVARADO (Mexicana – 27 años)

“MI SUEÑO ES SER UNA DIVA POP, PERO POR MI ASPECTO SÓLO ENCAJO EN EL CANTO LÍRICO¨

Canta desde los 6 años porque se enamoró de la música desde niña. Siempre sufrió bullying y siente que por su aspecto físico, solo puede encajar en el canto lírico.

En la ópera se siente en su zona de confort. Sin embargo, su deseo es llegar a otros públicos y no quedar encasillada.

Le gustaría ser una cantante pop y compartir su talento con el mundo.

Mira su interpretación de “O Sole Mio” y la devolución de los directores: https://youtu.be/G1gqolOycKI

ABRIL EZCURRA (Argentina – 19 años)

“LOS MIEDOS ME PARALIZAN Y TEMO FALLAR¨

Siente mucha vergüenza de cantar en público. Ama cantar, pero para eso necesita aprender a vencer sus miedos. Siente que no puede posponer más su sueño de triunfar en la música, aunque su familia quiere que estudie abogacía.

Mira su interpretación de “Rehab” (Amy Winehouse) y la devolución de los directores: https://youtu.be/Sg2NdYw3wgY

En su primera edición, “Talento FOX” demostró que no solo ayuda a mejorar las voces de los participantes sino también sus vidas. Lo que más desean los directores es que cada uno descubra su talento. Querer es poder y ya empezó la etapa de selección de los participantes que entrarán en “La Fábrica”.

Desde el miércoles 22 de agosto, todos los miércoles a las 21.00 hs., llega a FOX en América Latina, una nueva gala de “TALENTO FOX”, la poderosa producción original de FOX, que incluye historias únicas y talentos reconocidos tanto local como internacionalmente.

