Steven Spielberg, el director mÃ¡s exitoso de Hollywood

Steven Spielberg, el director más exitoso de Hollywood. La más reciente película de Steven Spielberg, Ready Player One, alcanzó los 475 millones de dólares en taquilla, convirtiéndolo en el primer director en superar los 10 mil millones de dólares de recaudación en toda su filmografía, informó el medio especializado Entertainment Weekly. No obstante, el filme mencionado no es el mayor éxito de este director, y ni siquiera figura entre las tres mejores. Hasta ahora, Jurassic Park sigue siendo su mayor éxito con 983.8 millones de dólares en recaudación, mientras que Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal le sigue con 786 millones y, por último, E.T. el extraterrestre permanece en el tercer lugar con 717 millones. Spielberg no solamente se ha convertido en el primer cineasta que supera los 10 mil millones de dólares en taquilla, sino que supera con creces a los cineastas más exitosos. Peter Jackson, director de King Kong y El Señor de los Anillos, ocupa el segundo lugar con seis mil 502.7 millones de dólares; seguido de Michael Bay con seis mil 451 mil millones y James Cameron, que ha recaudado seis mil 139 mil millones; de acuerdo con la web especializada Box Office Mojo.