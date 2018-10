Stephanie Zelaya: Hoy soy más Fuerte

Una canción que viene a romper paradigmas, a desencadenar a todo aquel que en algún momento se ha sentido atado por sus miedos e inseguridades, a fortalecer al que está pasando por un momento difícil e inspirar al que va en buen camino para que nunca se dé por vencido.– Stephanie Zelaya –

Después de haber sido elegida para representar a Latinoamérica en el reality show internacional The Four en Fox U.S.A, Stephanie Zelaya regresa con más fuerza que nunca.

HOY SOY MÁS FUERTE es más que una canción, es un lema de vida, en donde la artista busca compartir con sus seguidores la garra que la hace nunca darse por vencida por más difícil que se ponga el camino. El tercer sencillo de un segundo álbum que está lleno de fuerza y variedad; con un sonido único que tiene influencias del dance-hall y del pop urbano, pero sin perder el sonido pop que la ha acompañado desde el inicio de su carrera.

“Esto es sólo para aquellos que viven sin miedo, para los que no se detienen con un no, para los que se atreven a ser diferentes sin importar lo que dirán, para los que están dispuestos a sacrificarlo todo y luchar por lo que creen… Porque todos hemos caído, pero pocos somos los que nos levantamos y decimos con orgullo valió la pena porque HOY SOY MÁS FUERTE”.

A lo largo de las últimas semanas la artista nos ha compartido frases inspiradoras, que van ligadas con el sentimiento que inspiró esta canción; la cual pueden encontrar no sólo en español sino también en una versión “spanglish” hecha especialmente para todos aquellos que la han seguido de cerca después de su participación en el programa The Four. Ambas versiones fueron producidas en Los Ángeles y ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

“Este nuevo sencillo marca una nueva etapa para mí como artista, en donde quiero expresarme sin límites y compartir con mis seguidores la realidad detrás de todo lo que vivo a través de la música. En él utilicé diferentes colores de mi voz, con los que no había experimentado antes, y por eso fue un reto grande pues tuve que salir de mi zona de confort para poder grabarla con un tono de voz crudo y real, que expresara todos esos sentimientos que me inspiraron a escribirla.”

Este nuevo sencillo cuenta también con un video musical, el cual fue producido y filmado en las calles de Los Ángeles, CA; junto al reconocido director chileno Sergio Allard y el cinematógrafo Ignacio Walker. “A través del video quería representar como muchas veces debemos dejar ir todos los sentimientos negativos, que nos impiden ser quien realmente somos, para poder sacar esa fuerza que llevamos en nuestro interior, que es la que nos hará llegar tan lejos como soñamos”. La productora del video fue la misma artista, Stephanie Zelaya, quien nos comenta que muchas veces toca involucrarse en muchos detalles que la gente no imagina para que las cosas puedan hacerse como existen en la imaginación.

