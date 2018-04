Siete volcanes de Guatemala en siete días, el reto del atleta Joe Gagnon

Guatemala. El turismo de aventura y los deportes de alto desempeño son una herramientas para promover el desarrollo de los países, así lo demuestra el atleta Joe Gagnon durante su expedición en Guatemala y el desarrollo del reto Siete volcanes en siete días.

Gagnon es un atleta internacional de alto rendimiento, emprendedor e innovador que en conjunto con la organización Chime IN (The Change is Me) y la empresa guatemalteca Empowering Business Latin American, está de visita en Guatemala con el objetivo principal, entre otros, de llamar la atención respecto a la importancia de la educación y el deporte para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.

Y lo hace de una manera poco convencional. Se propuso como reto escalar siete volcanes de Guatemala en siete días.

“La razón por la cual escogí Guatemala, es porque considero que hay mucha gente en Guatemala haciendo cosas extraordinarias. Es una tierra linda con recursos naturales espectaculares, vistas bellas y lugares maravillosos para visitar”. Afirma Gagnon al ser consultado sobre su visita al país.

Este es el tercer año que tanto Chime IN como EBLA, realizan actividades conjuntas en el país con el objetivo de promover el desarrollo a través de la educación, la promoción del turismo sostenible y la implementación de programas de apoyo para que jóvenes cuenten con capacidades técnicas y profesionales para incorporarse a la vida laboral. “Una de las mejores maneras de ayudar el crecimiento de un país es a través de empleos y a través de oportunidades de formación, por eso hemos decidido liderar iniciativas como estas”, indicó Mildred Espinoza, CEO de EBLA.

Cabe destacar que los fondos que sean recaudados a través de esta travesía, serán destinados para becar a jóvenes de la Fundación REMAR en el marco del programa denominado “Educación: Un regalo para toda la vida”. El año pasado ya se otorgaron cinco becas y el plan es aumentar el impacto en más niños y jóvenes.

El proyecto tiene un importante componente de promocionar el turismo de aventura, cuenta también con el apoyo de INGUAT.

“Mis expectativas al venir a Guatemala ya fueron sobrepasadas”, indicó Gagnon quien además agregó : “La gente es linda, amable y muy hospitalaria, yo me siento como que he vivido aquí toda mi vida y sólo he estado aquí unos días.

Para concluir Gagnon compartió su entusiasmo por cumplir la misión que como equipo se han trazado y que su jordana de actividad física extrema también sirva de inspiración para más personas para mejorar su calidad de vida. “Estamos viviendo una vida de alto desempeño por una causa social. Nosotros creemos que todos posemos hacer más de lo que pensamos”, concluyó Gagnon.

Los siete volcanes del reto

Tacaná

Tajumulco

Santa María

San Pedro

Fuego

Chicabal

Acatenango

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe