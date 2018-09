Se realizó con éxito la quinta edición del Tigo Business Forum 2018

Guatemala. La quinta edición del Tigo Business Forum 2018 “Artificial Intelligence, the new reality of business” (Inteligencia artificial, la nueva realidad de los negocios) se llevó a cabo con la asistencia de más de 1 mil líderes empresariales. Durante el foro, se abordó cómo la inteligencia artificial (IA) impacta a las empresas con modelos de negocios totalmente disruptivos que permiten mejorar la productividad, eficiencia y competitividad

“La inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a abordar importantes desafíos en los distintos sectores industriales. Esta tecnología no es nueva, pero ha tenido avances rápidos en los últimos años debido al progreso en el poder de la computación y los enormes volúmenes de datos que ahora se generan y que pueden analizarse” mencionó Francisco Mancilla, director de Tigo Business.

El foro de este año tuvo la participación de reconocidos conferencistas internacionales como Duncan Wardle, ex vicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company; Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, la URL y el HTML; y el Dr. David Hanson, fundador, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics, acompañado por la robot humanoide Sophia. También se desarrollaron diversas ponencias por parte de expertos de Tigo Business, Huawei, Microsoft, Samsung, entre otros. “Estamos viendo ya resultados significativos en diferentes industrias. En diversos sectores, la inteligencia artificial mejora la toma de decisiones, ayuda a las personas a llevar a cabo tareas repetitivas, manuales y peligrosas, permite la innovación en los procesos productivos, así como de los mismos productos y servicios de una empresa” agregó Mancilla.

Tigo Business cuenta con una infraestructura robusta que permite brindar soluciones integrales en la nube y está preparada para apoyar el desarrollo de proyectos de IA de las empresas en Guatemala. “Nuestro objetivo es apoyar a las empresas en el proceso de su transformación digital con tecnologías que faciliten su crecimiento” concluyó Mancilla.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe