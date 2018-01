Samsung presenta “The Wall”, el primer TV Modular MicroLED de 146 pulgadas

El nuevo televisor modular de 146 pulgadas con tecnología MicroLED de emisión automática es una de las innovaciones que Samsung presentó en el evento First Look, 2018.

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó “The Wall”, el primer televisor modular de 146 pulgadas y consumo MicroLED del mundo, en su evento anual First Look CES. La pantalla de TV MicroLED de 146” modular, se presentó junto con las últimas innovaciones de Samsung en tecnología de pantalla, demostrando cómo la televisión evoluciona para ofrecer a los consumidores una experiencia visual excepcional, a la vez que actúa como un hub inteligente centralizado, conectado para mejorar la vida cotidiana.

El First Look de este año, al que asistieron más de 300 medios y personalidades de todo el mundo, incluyó comentarios de Jonghee Han, presidente de Visual Display de Samsung, y Dave Das, vicepresidente senior de Consumer Electronic de Samsung Electronics America. Ambos describieron la visión del futuro que tiene Samsung, donde las pantallas de televisión ofrecen imágenes brillantes y envolventes, a la vez que evolucionan para integrarse perfectamente a la vida de las personas.

“En Samsung nos dedicamos a proporcionar a los consumidores una amplia gama de experiencias con pantallas de vanguardia”, dijo Jonghee Han, presidente de Visual Display Business en Samsung Electronics. “Como primer televisor MicroLED modular de consumo en el mundo, ‘The Wall’ constituye otro gran avance. Se puede transformar a cualquier tamaño y siempre ofrece un brillo increíble, amplia gama y volumen de colores y niveles de negro. Estamos entusiasmados con este nuevo paso dentro de nuestra larga ruta hacia el futuro de la tecnología de pantallas y la extraordinaria experiencia de visualización que ofrecemos a los consumidores”.

El primer ModularTV con MicroLED: la pantalla del futuro

“The Wall” de Samsung, un televisor modular de 146 pulgadas con tecnología MicroLED, ofrece una definición increíble sin restricciones de tamaño, resolución o forma. Es un televisor de emisión automática con LED de escala micrométrica (μm), que resultan mucho más pequeños que los LED actuales y sirven como fuente de luz propia.

La tecnología MicroLED presentada en The Wall elimina la necesidad de filtros de color o luz de fondo y permite que la pantalla ofrezca a los consumidores la mejor experiencia visual. Además, la pantalla MicroLED se destaca por su durabilidad y eficacia, incluida la eficiencia luminosa, la vida útil de la fuente de luz y el consumo de energía, estableciendo un nuevo estándar de tecnología de pantallas para el futuro.

Con un diseño modular sin bisel, “The Wall” también ofrece a los consumidores la libertad de personalizar los tamaños y formas del televisor ajustándolos a sus propias necesidades. De este modo, la pantalla puede adaptarse para servir a diferentes propósitos, como crear una pantalla del tamaño de la pared o para cubrir múltiples espacios.

Tecnología AI para calidad de imagen 8K: Maximizando la experiencia del espectador

Samsung también presentó el primer televisor QLED del mundo con tecnología 8K AI (inteligencia artificial), que se lanzará a nivel internacional durante la segunda mitad de 2018, comenzando por Corea y Estados Unidos. Esta tecnología AI mejora el contenido de definición estándar con una resolución de 8K. Emplea un algoritmo patentado para ajustar la resolución de la pantalla en función de las características de calidad de imagen de cada escena, logrando mejorarla continuamente y transformándola fácilmente de cualquier tipo de contenido procedente de cualquier fuente a una resolución a 8K.

Esta solución de 8K maximiza la experiencia de visualización a través de varias características nuevas, como mejoras en los detalles para actualizar el contenido de concepción estándar, reducción de ruido, función de restauración de bordes, permitiendo definir con mayor claridad los objetos en la pantalla, y ajuste de sonido automático para diferentes contenidos, como son los eventos deportivos o los conciertos de música.

El Smart TV de 2018 actualizado con Bixby y SmartThings

Samsung mostró las funciones mejoradas de conexión y conveniencia del Smart TV 2018 de Samsung en el evento First Look, que incluye Bixby, SmartThings y Universal Guide.

Bixby es una plataforma inteligente de asistencia desarrollada por Samsung que permite una interacción más fácil entre el televisor y sus usuarios gracias a su UX intuitivo, además de capacidades integrales de análisis de voz. El Smart TV de Samsung 2018 también ofrecerá compatibilidad y conectividad más fácil, gracias a SmartThings, que es el centro de la plataforma IoT de Samsung. Con él, permite un proceso más simple para controlar la televisión y sincronizarla con otros dispositivos. En 2018 también veremos el lanzamiento de Universal Guide, una guía avanzada de programas capaz de recomendar automáticamente los programas de TV y los contenidos de acuerdo con las preferencias del usuario.

Durante este First Look también se destacaron una gran variedad de productos, como la tecnología 8K-AI, 4K HDR Gaming, HDR10 +, experiencias superiores para Smart TV y mucho más.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe