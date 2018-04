Riu Palace Zanzibar, nuevo hotel y nuevo destino

Palma de Mallorca. RIU Hotels & Resorts acaba de añadir Zanzíbar al catálogo de destinos exóticos que la cadena ofrece a sus fieles huéspedes. El Riu Palace Zanzibar es un lujoso hotel de 102 habitaciones y suites situado en el extremo norte de Unguja, la isla principal del archipiélago de Zanzíbar, a menos de una hora del aeropuerto y de la capital, Zanzíbar Ciudad, cuyo centro histórico es conocido como Stone Town.

RIU formalizó la compra del hotel hoy miércoles día 18 de abril de 2018 a la cadena hotelera Emerald, que hasta ahora comercializaba el hotel como Hideaway of Nungwi Resort & Spa. El nuevo Riu Palace Zanzibar será el complemento perfecto a la oferta de RIU en el Océano Índico, donde ya ofrece dos hoteles en Mauricio y uno en Sri Lanka.

El hotel pertenece a la exclusiva colección The Leading Hotels of The World gracias a su excelente ubicación frente a la playa de Nungwi, una de las más hermosas de la isla, a la cuidada decoración que se aprecia en cada habitación y cada espacio, y a su excelente servicio. Cuenta con tres restaurantes, el principal con bufé de cocina internacional, un restaurante asiático y un grill, así como dos bares. Además, el hotel dispone de un completo spa, un club infantil, salas de conferencias, gimnasio y pista de tenis.

RIU mantendrá las características del hotel para la temporada actual, mientras que para la próxima temporada de invierno 2018/2019 introducirá en el Riu Palace Zanzibar el programa All Inclusive 24 Horas de RIU, y adaptará su oferta a la exclusiva línea de hoteles Adults Only Riu Palace.

Zanzíbar es una región semiautónoma de Tanzania que entre los viajeros se ha hecho muy popular como parte de un viaje que combina un safari por el Parque Nacional del Serengueti, con una estancia en las maravillosas playas de la isla. Zanzíbar cuenta con una fascinante historia influenciada por persas, árabes, musulmanes, portugueses y el propio contienen africano. El centro histórico de la ciudad de Zanzíbar, donde nació el cantante Freddy Mercury, es conocido como Stone Town y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

