Reebok abre sus puertas en el Centro Comercial Miraflores

Guatemala. Con el objetivo de brindar una experiencia de compra única, llevando el espíritu del deporte y del mundo fitness a los consumidores, Reebok inauguró su nueva tienda en Guatemala en el Centro Comercial Miraflores.

Reebok es una marca mundial, pionera en la industria deportiva, con una rica historia y herencia en el fitness y se especializa en el desarrollo de productos, tecnologías y programas que facilitan los movimientos durante el ejercicio y acompañan a los consumidores en su recorrido para alcanzar su máximo potencial.

La nueva tienda Reebok en Miraflores cuenta con 96 M2 y está equipada con una moderna ambientación que representan las categorías de la marca CrossFit, UFC, Running y Classics. Cada atleta vive diferentes momentos de intensidad durante su entrenamiento y Reebok reconoce cada una de esas emociones, por ello decidieron transmitirlas en la ambientación de su nuevo diseño.

“Nuestro propósito en Reebok es inspirar a las personas a ser su mejor versión, tanto física como mentalmente. Sabemos que nuestros consumidores se distinguen por su esfuerzo para ir más lejos, abrir nuevos caminos y superar sus propios límites. Creemos que esto es posible a través del deporte constante, actitud y estilo de vida.” comentó Gabriela Estrada, Brand Manager de Reebok Guatemala.

El propósito de Reebok es inspirar a las personas a ser su mejor versión a través del deporte constante, buena actitud y estilo de vida. La marca se especializa en artículos deportivos que han sido creados para todos los que estén dispuestos a conquistar los obstáculos desconocidos en la vida.

Reebok divide su mercado en: Reebok Performance y Reebok Classics, buscando conectar con el consumidor fitness a través de su entrenamiento, no importando donde se encuentre o como sea que decida estar en forma, ya sea corriendo, bailando, practicando yoga o aerobics. Reebok es el proveedor exclusivo de ropa y artículos deportivos para CrossFit y para los Reebok CrossFit Games, y, Reebok Classics, es la línea de indumentaria deportiva que se introdujo en el mercado representando las raíces de la marca con un estilo de vida sport y casual.

La tienda se ubica en el segundo nivel del Centro Comercial Miraflores y su horario de atención es de lunes a jueves de 10:00 am a 8:00 pm, viernes y sábados de 10:00 am a 9:00 pm y domingos de 10:00 am a 8:00 pm.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe