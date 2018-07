Raúl Tejada conquista el podio en el triatlón de Vitoria, España

Uno de los principales embajadores del triatlón guatemalteco y destacado atleta del Team Herbalife Raúl Tejada, logró colocarse en el podio de los ganadores, tras alcanzar el tercer puesto en la duodécima edición de la modalidad full del triatlón de Vitoria, España; catalogado como uno de los mejores triatlones de larga distancia de Europa.

En esta Edición del Triatlón Vitoria-Gasteiz participaron más triatletas que en años anteriores, ya que se inscribieron un total de 2,598 deportistas, y también fue la edición con más representantes extranjeros, pues fueron 314 triatletas de 37 países los que compitieron en las pruebas mostrando su mayor esfuerzo por alcanzar los tan anhelados primeros lugares. Entre los participantes había atletas de Alemania, Canadá, Australia y Reino Unido, sin mencionar la gran cantidad de atletas del país anfitrión, España.

Tejada logró culminar la prueba con un tiempo de 8 horas, 22 minutos y 23 segundos, tiempo que le hizo acreedor del tercer lugar, acercándolo a su firme propósito de permanecer en los primeros puestos y poner en alto el nombre de Guatemala en competencias a nivel mundial.

El triatleta comentó “definitivamente una carrera para recordar, pues hace un par de años que no realizaba un Full ya que me había dedicado hacer solo medios por lo que estaba bastante nervioso, no tanto por la intensidad de la competencia sino por la distancia. La organización de Vitoria Gasteiz nos acogió muy bien, logré entrenar antes de la competencia y reconocer un poco del bello recorrido”.

“Cerré en el 3er lugar, como profesional estoy muy feliz, hay sueños que se cumplen por orden de magia y otros que se trabajan hasta lograrlos. Llevo 6 meses perfeccionando mis entrenos, mi alimentación y demás para poder lograr este triunfo y colocarme en el podio. Seguiré trabajando muy duro para seguir poniendo el nombre de Guatemala muy en alto y agradezco a la organización de triatlón de Vitoria Gasteiz por las atenciones y mi patrocinador Herbalife Nutrition por estar siempre apoyándome” finalizó el atleta.

Marca global que apoya al deporte

Raúl Tejeda es parte del Team Herbalife, un equipo de atletas de alto rendimiento patrocinado por Herbalife bajo estricta vigilancia de su entrenador.

La Marca Herbalife Nutrition se asocia oficialmente a más de 190 patrocinios de eventos deportivos, equipos, y atletas alrededor del mundo, que definen el compromiso que tiene la compañía con la vida activa en base a una buena nutrición. Estos patrocinios incluyen a Cristiano Ronaldo y el equipo de fútbol LA Galaxy.

Desde el 2017 la empresa global de nutrición Herbalife Nutrition, incorporó al Team Herbalife, un programa mediante el cual otorga un patrocinio que incluye, además, del beneficio económico, una asesoría profesional en nutrición y productos, de tal forma que el atleta pueda complementar sus requerimientos para la práctica del deporte.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe