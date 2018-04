Presidente Daniel Ortega hace llamado al diÃ¡logo nacional

Presidente Daniel Ortega hace llamado al diálogo nacional

Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, compareció este sábado ante los medios nacionales de televisión para hacer un llamado al diálogo nacional y ratificar la posición del gobierno de ir a la mesa de negociación para revisar el acuerdo del INSS.

El lunes pasado se aprobó una reforma al INSS la cual aumenta las cotizaciones y aplica una reducción del 5% a las pensiones, generando una ola de protestas que entre miércoles y viernes dejaron 10 personas fallecidas, varios heridos y la destrucción de edificios públicos, según reportan medios de prensa.

Por lo otro lado el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) pidió un diálogo con el gobierno y convocó a una marcha nacional el lunes 23 de abril.

El presidente Daniel Ortega, durante la comparecencia, que se hizo acompañar por la vicepresidenta Rosario Murillo, el jefe del Ejército Julio Cesar Avilés y de la policía, Aminta Granera, reiteró la voluntad del gobierno de dialogar y llegar a un consenso.

Dijo que estas medidas se iban a tomar a partir del 1 de julio y que todavía no hay nadie afectado, no obstante, dijo que este tipo de ajuste se ha realizado en otros países del mundo y siempre han generado algún tipo de descontento en la población. Alegó que en el caso de Nicaragua se ha planteado esta medida con el fin de mejorar las condiciones de los jubilados, que con el aporte que se entregaría tendrían acceso a las clínicas del seguro y no sería solo pagar un por ciento.

En otra parte de su intervención el presidente Ortega recordó los pasajes de la guerra que vivió ese país, por no sentarse a dialogar, haciendo un llamado a los nicaragüenses a que cuiden esa paz que han logrado, y sobre todo a la juventud nicaragüense.

Organizaciones internacionales, como Naciones Unidas hicieron un llamado a la paz y a que se logre una conciliación entre las partes.

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.