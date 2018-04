Presentan VIII Torneo Esperanza Juvenil/AICSA Open

“Esperanza Juvenil no solo ha cambiado mi vida, sino que también la de la aldea de dónde vengo como un ejemplo de perseverancia. Me ha preparado para enfrentar la vida y me ha preparado para apoyar a mi comunidad” comenta Luis, graduado de Esperanza Juvenil.

Guatemala. Con el fin de recaudar fondos para la manutención y la inversión en becas estudiantiles de los 170 niños y jóvenes de escasos recursos de Esperanza Juvenil, se llevará a cabo el “Octavo Torneo Esperanza Juvenil/AICSA Open”.

La actividad será el próximo 4 de mayo en el Guatemala Country Club (zona 11 Ciudad de Guatemala), esperándose la asistencia de aproximadamente 90 jugadores, iniciando con el registro de los participantes a las 7 horas.

Este torneo promueve la solidaridad entre los ejecutivos y empresarios con visión social, quienes cancelan Q800 del boleto para participar en la actividad, el que incluye una serie de amenidades como bebidas ilimitadas, almuerzo buffet y participación en una rifa.

Los fondos recolectados están destinados al pago de servicios y becas educativas en pro del desarrollo integral de los niños y jóvenes de Esperanza Juvenil, provenientes de situaciones difíciles en las que sus familias o comunidades no les pueden brindar estudios desde el nivel primario hasta su graduación universitaria, salud o un sano desarrollo.

La modalidad del torneo es Best Ball en parejas. Todos los participantes pueden competir por los siguientes premios: a) Best Ball en Parejas, b) Neto Individual, c) Gross Individual, d) Longest Drive Femenino y Masculino y, e) Closest to the Pin; premiándose al ganador de cada una de ellas.

Este torneo de golf se realiza gracias al patrocinio de Corporación AICSA, una firma guatemalteca dedicada a la consultoría, diseño, construcción y promoción de proyectos comerciales, residenciales, corporativos, institucionales y de energía.

Esta actividad también es auspiciada por Honda, Martinexsa, Sistemas Aplicativos (SISAP), Elevaciones Técnicas (ELEVATEC), Durman, Rodio Swissboring, Pinturas SYTEC, TECNISEGUROS, Parque Las Américas, FERCO, GBM, TEXPETROL, Visanet Guatemala, MEGAPRODUCTOS, Marcas Mundiales y Cerveza Monte Carlo.

“Acompañamos a nuestros niños y jóvenes para que logren alcanzar su máximo potencial y así poder acceder a todas las oportunidades posibles tanto educativas como laborales. Además, los formamos con competencias académicas y valores, para que en un futuro puedan aportar a sus comunidades”, indica Beatriz Zamora, Coordinadora de Recaudación de Fondos y Voluntariado en Asociación Esperanza Juvenil.

Esperanza Juvenil, es una institución benéfica que brinda a niños y jóvenes de escasos recursos la oportunidad de educarse con la meta que llegarán a graduarse de la universidad, para posteriormente incorporarse como miembros productivos de la sociedad.

Esperanza Juvenil en cifras:

Esperanza Juvenil opera en Guatemala desde 1991 y durante estos años ha beneficiado a 647 niños y jóvenes

El porcentaje de retención en los programas escolares es del 91%.

Son en promedio 15 años los que Esperanza Juvenil acompaña a los niños y jóvenes en su orientación escolar y personal.

El 55% de nuestros niños y jóvenes vienen de áreas rurales.

Monto recaudado el año pasado en el torneo de golf fue de US$53,000, alrededor de Q.392 mil. Este año se espera recolectar US$60,000, correspondiente a Q444 mil.

Desde el año 2011, año en que se inició este torneo de golf, se ha aumentado en un 32% la atención a niños y jóvenes.

Para más información sobre esta octava edición del Torneo de Golf Esperanza Juvenil/AICSA pueden comunicarse al teléfono de Esperanza Juvenil al 2254-9911, al PBX de Guatemala Country Club 2417-0000 ó a Corporación AICSA al teléfono 2427-8889.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe