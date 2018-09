Presentan libro Feliz y Saludable de Guisela de Gramajo

Un libro entretenido, amigable y de fácil lectura para comer rico, perder peso y no tener rebote, elaborado por Guisela de Gramajo.

Guatemala. Hoy en día se tiene vidas bastante ocupadas y llenas de estrés por el trabajo y el trafico de la cuidad y eso hace que no nos preocupe por tener una vida lo más sana posible.

Es así que, ¡Feliz y Saludable! es un libro en donde se podrá encontrar la forma de lograr un estilo de vida, alimentación saludable y balanceado que permita a las personas tener una forma amigable y segura de mejorar su salud y acabar con el sobrepeso.

La autora de libro es la chef especializada en nutrición, Guisela de Gramajo, quien encontró su pasión en la cocina y dio prioridad siempre a comer rico, por lo que tuvo una buena razón para estudiar y convertirse en chef.

Es así, que luego de vivir en un constante ir y venir con el aumento de peso y que durante sus embarazos decidiera no cuidarse, aumentar 40 libras de más y no darle prioridad a su salud, es cuando se dio cuenta del daño que se había causado, por lo que decidió cambiar su estilo de alimentación, no por una dieta temporal, sino por una alimentación constantemente saludable. Por lo que diseño su propio plan de alimentación que incluye los tres grupos de alimentos principales para no causarle más deficiencias a su cuerpo y mejorar su salud, y de ahí la maravillosa idea de compartir su experiencia en este libro.

De tal manera, uno de los temas principales del libro es introducir a las personas a tener un plan de alimentación balanceado y saludable, para obtener un estilo de vida que les permita mejorar su salud y perder peso sin efecto rebote. Asimismo, se explica la importancia de tener una vida sana, por lo que también se encuentran una serie de consejos para lograrlo y tener un plan con menús completos que contiene los 5 tiempos de comida que se deben hacer en el día, con receta totalmente creadas por la chef.

¡Feliz y Saludable!, se puede encontrar ya a la venta en librerías Sophos y Artemis Edinter desde el jueves 13 de septiembre, así como también se puede adquirir por Amazon en versión digital Ebook, Kindle e impreso.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe