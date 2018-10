Presencia de Cuba en la Bolsa Turística en México, con la participación de Taino Tours – Havanatur

El Stand de Taino Tours – Havanatur es el T06 – el cual se encuentra justo a la derecha de la entrada al salón de exposición y venta- . Allí podrá el visitantes adquirir paquetes y servicios turísticos en general a Cuba a precios increíbles !!!.

Evelyn Guilarte Arencibia, Directora General del Grupo Internacional Havanatur y María del C. Orellana, Directora de Taino Tours, realizarán el lanzamiento en México del nuevo producto Club Cubanísimo By havanatur, en el Hotel ROC Arenas Doradas en Varadero, primer Club temático cubano en la isla pensado y diseñado para los viajeros que buscan vivir una experiencia diferente en un ambiente seguro y de genuina cubanía, el cual durante la Bolsa Turística estará a la venta la estancia en el Cubanísimo By havanatur y el combinado Habana en el Hotel Roc Presidente que está cumpliendo 90 años, con Varadero en el Hotel Roc Arenas Doradas.

Los clientes del Club dispondrán de un restaurante temático de cocina tradicional cubana; la más variada coctelería nacional; un programa diario de animación para el descanso activo con talleres de artesanía y tradiciones locales; clases de bailes populares para prender a bailar contagiosos ritmos como el Danzón, Chachachá, Son, Casino; jugar pelota, domino y clases de oralidad para conocer refranes, piropos y palabras de nuestro uso cotidiano.

Los más pequeños dispondrán de narraciones de cuentos de autores cubanos, siembra en el jardín de la amistad de árboles autóctonos de los más de 5o enunciados por nuestro José Martí; entretenimientos en la playa y mucho más.

Todos los clientes disfrutarán además de excursiones a precios preferenciales, especialmente a Matanzas nuevo Destino Turístico, declarado así por el titular del ramo Manuel Marrero Cruz en ocasión del 325 aniversario de fundación de la Ciudad; plan todo Incluido; asistencia personalizada; check in – Check out personalizado; cóctel cubano de bienvenida; una hora FREE de Wifi por habitación; paquete especial para lunas de miel ; todos los viernes “Día Cubano “, entre otras atracciones.

Durante la estancia en el Cubanísimo by havanatur vivirá experiencias genuinas del legado histórico, natural, cultural y humano de esta isla incomparable.

Para más información y compras visite nuestro Stand (T06) en la Bolsa Turística o a través de nuestra nueva plataforma de ventas online (www.havanaturcelimar.com) , a través de la cual podrá pagar su viaje a Cuba desde cualquier parte del mundo.

Fuente: Havanatur S.A.