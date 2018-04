Posadas, entre las 5 mejores empresas para trabajar en México

México. El grupo hotelero que comanda José Carlos Azcárraga se colocó en la posición número 4 en el ranking Great Place to Work de las mejores empresas para trabajar en México en la categoría de más de 5 mil colaboradores.

La compañía también fue reconocida con la distinción de la Dimensión de Orgullo, reconocimiento otorgado por fomentar el orgullo entre sus empleados por su desempeño personal, equipo de trabajo y formar parte de Posadas.

La selección en la categoría de empresas con más de 5 mil trabajadores se basa principalmente en la capacidad de innovación de las compañías en materia de motivación y beneficios a sus trabajadores. Esto debe traducirse en un sentido de pertenencia arraigado, buen desempeño y productividad entre ellos.

Diana Salinas, director de Capital Humano de Posadas, señaló que para Posadas es un honor tener por tercer año consecutivo el reconocimiento Great Place to Work. “Estamos muy felices de haber avanzado desde el lugar número 10 en el año 2016, hasta el puesto 4 este año. Sin duda, este galardón nos impulsa a seguir trabajando y fortaleciéndonos como equipo, para mantener el orgullo de formar parte de Posadas entre nuestros colaboradores”, dijo Salinas.

Por su parte Michelle Ferrari, directora General de Great Place to Work para México, Centroamérica y El Caribe, comentó: “Celebremos a quienes hoy son reconocidos por traspasar los límites de lo tradicional, innovando para ser cada vez mejores, por aquellos que creen en su gente y mucho más; celebremos por quienes su gente cree que son un Great Place to Work For All.”

Great Place to Work Institute es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda a las organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo a través del desarrollo de culturas de alta confianza por medio de un modelo de cinco dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

Great Place to Work trabaja con empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones gubernamentales en 45 países alrededor del mundo.

El Ranking de las Mejores Empresas para trabajar se realiza anualmente en más de 52 países alrededor del mundo, incluyendo México. Este ranking es el resultado de un riguroso proceso de análisis y evaluación de opiniones de los colaboradores y cultura corporativa de las empresas seleccionadas, donde sólo 25 empresas, con más de 5 mil trabajadores son reconocidas en el país.

Fuente: Reportur.mx