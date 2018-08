Por cuarto año consecutivo Honduras participa en Feria de Aviturismo en Londres

Honduras. Con una delegación compuesta por representantes de la Secretaria de Turismo y cinco empresas dedicadas al rubro del Aviturismo, como Feathers Eco Birding Tours, Go Bird Honduras, Xukpi, Honduras Bird y Beaks and Peaks, Honduras participa por cuarta ocasión en la Feria de Aviturismo BIRDFAIR 2018, que se lleva a cabo en la ciudad de Rutland, Inglaterra.

El propósito principal de la participación es exponer los diferentes productos y servicios destinados a la promoción del país como destino novedoso para el avistamiento de aves, además de las condiciones inmejorables con que cuenta el país, todo el año para la práctica de esta actividad.

En esta ocasión la presentación de país está a cargo de la empresa Beaks and Peaks, su gerente Katinga Domen será quien expondrá el tema, “Honduras, birding and nature tours that make a difference” (Honduras, tours de aviturismo y naturaleza que hacen la diferencia) en el Hobby Lecture Theatre.

Siendo que el Birdfair UK 2018 es una de las ferias más significativas de turismo ornitológico a nivel mundial, cuanta con la participación de más de 25,000 visitantes entre ellos visitantes profesionales, y personalidades como Lolo Williams Mark Carwardine, David Lindo, Stephen Moss entre otros, además de la participación de más 350 expositores de todo el mundo, representando a más de 50 países.

Dentro del evento y como cierre del mismo se contará con la participación de Nigel Marven de Animal Planet, quien estuvo en nuestro país en meses pasados y que presentara clips del documental Wild Honduras que realizo en su recorrido por varios lugares de nuestro país y que muestra la inmensa riqueza de flora y fauna que poseemos.

Birdfair reúne a profesionales y aficionados del rubro de observación de aves con el fin de dinamizar y reforzar el ecoturismo y la industria de observación de aves, definiendo estrategias y alianzas empresariales, innovando para atender las cambiantes demandas del mercado y para apoyar proyectos internacionales de conservación de aves.

En 2016 Honduras obtuvo varios reconocimientos por el stand de país con que participo en la feria.

Siendo el Turismo prioridad nacional y factor clave para el desarrollo del país y en virtud de la importancia de la misma, se considera que la participación de Honduras es primordial e indispensable para lograr los objetivos que se pretenden alcanzar referente para la promoción de Honduras con el producto del Aviturismo en el mercado europeo.

Fuente. IHT