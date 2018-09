PepsiCo busca a su nueva generación de talentos

En PepsiCo Guatemala, más de la mitad del talento es millenial

Guatemala. PepsiCo reconoce que el talento es su principal motor, por lo que se preocupa por crear estrategias que empoderen y potencien a sus colaboradores; que creen un ambiente diverso, fomentando un balance de vida y trabajo. Todo esto enmarcado dentro de su filosofía de Desempeño con Propósito. A través de esta estrategia de sustentabilidad, operan creyendo que lo es que es bueno para el entorno, es bueno para el negocio. Esta táctica se conforma de tres pilares esenciales: Producto, Planeta y Personas.

Inspirado por el pilar de Personas que se enfoca en empoderar al talento de la empresa, PepsiCo desarrolla programas atractivos dirigidos a las diferentes generaciones que están en busca de trabajo. Tal es el caso de NextGen, el programa de trainees, que está dirigido a jóvenes recién graduados de la universidad para que tengan oportunidad de trabajar en la compañía, por 18 meses.

Armando Arce Director de Recursos Humanos PepsiCo Caribe y Centroamérica comenta: “Como compañía, buscamos ofrecer a nuestros consumidores un amplio portafolio de alimentos y bebidas que se ajusten a sus gustos y estilos de vida. Muchos de estos consumidores son jóvenes, por eso hace sentido que a través de nuestro talento, busquemos conectar con ellos. Dentro de nuestra organización en la región de Caribe y Centroamérica, el 57% de nuestro talento son millenials y sólo en Guatemala contamos con un 58%. Por lo mismo desarrollamos programas atractivos para atraer a las generaciones de hoy en día que buscan un lugar de trabajo moderno en dónde puedan desarrollarse”.

Dentro del programa de NextGen, los trainees rotan por dos áreas diferentes, y en paralelo tienen un proyecto anual de alcance con distintas funciones, en el que deben trabajar para presentar sus resultados al finalizar el período. A lo largo del programa, los jóvenes son acompañados de una persona a cargo, un mentor y director funcional, quienes se encargan de que se cumplan todos los objetivos del programa.

NextGen, lleva 7 generaciones buscando y captando el talento de jóvenes profesionales. Esta próxima generación, encuentra en PepsiCo programas atractivos de captación y desarrollo de talento, así como la posibilidad de trabajar con marcas insignias como Pepsi, Lays, Gatorade, Quaker, Tortrix, entre otras.

“Recomiendo NextGen, porque PepsiCo me ha demostrado que es una de las mejores Empresas para trabajar. En los casi 8 años que llevo en la empresa, no he sentido la necesidad de buscar otro lugar para trabajar porque no hay un día que sea igual a otro. Todos los días me siento retada, continúo aprendiendo y me sigo realizando como profesional en los diferentes procesos en los que participo. El empoderamiento que da a sus colaboradores es impresionante y brinda un sentido de satisfacción muy grande.” Comenta Sandra Pellecer, Coordinadora Sr Investigación Mercado Caribe y Centroamérica; y perteneciente a la primera generación de NextGen.

Dentro de los requisitos para ser un trainee, se encuentran: personas que estén próximas a egresar o recién graduados de la universidad; nivel avanzado de inglés; manejo de herramientas informáticas; jóvenes proactivos con curiosidad intelectual; visionarios, conocedores de tecnologías y dispuestos a enfrentar nuevos retos.

La convocatoria de NextGen iniciará a partir del 1 de octubre, por 3 semanas. Para más información de cómo participar, los jóvenes interesados pueden ingresar a las redes sociales: PepsiCo CARICAM en Facebook y PepsiCo en Linkedin.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe