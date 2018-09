Pasta carbonara sin lactosa

Si piensas que una salsa carbonara sin nata ni queso está menos buena por no contener lácteos, es que no has probado esta receta fácil de pasta carbonara sin lactosa que esta vez te enseñamos en RecetasGratis.

Se trata de unos tallarines a la carbonara sin nata ni otros lácteos que están deliciosos igualmente gracias a la nata vegetal o crema de leche vegana que vamos a utilizar. No es difícil de conseguir. Te aseguro que puedes encontrarla en cualquier supermercado o tienda especializada así que no te desanimes.

Prueba esta receta sin lactosa de pasta carbonara casera y utiliza en vez de tallarines cualquier otra pasta larga que te apetezca.

Ingredientes:

1 Cebolla

1 Ajo

100 Gramos de Bacon o panceta ahumada (sin lactosa

1 Bote de Nata vegetal o Crema de leche vegana

1 Huevo

100 Gramos de Pasta (tallarines en este caso)

1 Pizca de Sal

1 Pizca de Pimienta negra molida

1 Pizca de Nuez moscada

Pasos a seguir para hacer esta receta:

El primer paso para elaborar estos tallarines a la carbonara sin nata ni otro lácteos es cortar el bacon en tiras pequeñas y freírlo en una sartén hasta dorarlo. Después retíralo y resérvalo.

Truco: No es necesario que añadas aceite ya que la propia grasa del bacon es suficiente como para dorarlo.

A continuación, pela y pica el ajo y la cebolla finamente y, en la misma sartén de antes, empieza a sofreírlos lentamente con un chorrito de aceite y una pizca de sal.

Mientra las verduras de la salsa carbonara sin lactosa se van caramelizando, llevamos una olla con abundante agua a ebullición y cuando hierva, cocemos los tallarines (según las instrucciones del envase) o cualquier otra pasta que queramos.

Una vez que el sofrito de la salsa carbonara sin nata ni queso está caramelizado, añadimos el bacon frito, removemos un poco y luego, agregamos también la nata vegetal y dejamos que se cocine todo junto unos pocos minutos y lo apartamos del fuego. Añadimos una pizca de nuez moscada.

Mientras tanto, batimos el huevo con un pelín de sal y pimienta negra molida en un recipiente aparte.

Cuando los tallarines estén cocidos, los escurrimos bien con un colador o escurridor de cocina.

Seguidamente, echamos el huevo batido en la salsa carbonara sin lactosa, removemos y a continuación, añadimos los tallarines y mezclamos de nuevo. Ten en cuenta que la salsa no puede estar ultra caliente porque sino se cocería el huevo batido, por eso la hemos apartado del fuego unos minutos antes.

Inmediatamente servimos nuestra pasta carbonara sin lactosa en un plato ¡y a comer!

Truco: Podemos calentar la pasta carbonara sin nata un poco a fuego lento si vemos que se ha enfriado demasiado pero en principio, tiene que estar tibia-caliente.

