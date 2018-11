Palladium Hotel Group apertura nuevas propiedades de lujo

México. La cadena hotelera española Palladium Hotel Group celebró la apertura de sus nuevas propiedades de lujo, todo incluido, Gran Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y TRS Coral Hotel solo para adultos, el 1 de noviembre del 2018. Con amenidades y servicios aparentemente interminables, $280 millones de dólares fueron invertidos en estas nuevas propiedades que elevan el concepto del todo incluido a un nuevo nivel.

Ubicados en Costa Mujeres, un destino privilegiado en el Caribe Mexicano a 30 minutos del noroeste de Cancún, los hoteles Gran Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y TRS Coral se encuentran rodeados por una playa virgen y manglares con flora y fauna de la región. Mientras que su moderna arquitectura se distingue de la vegetación que le rodea, los resorts están construidos con materiales eco-friendly, asegurando mínimo impacto al medio ambiente y elevando aún más su atractivo frente al mar.

Con 670 espaciosas suites, Grand Palladium Costa Mujeres es ideal para familias, parejas, grupos de amigos, o profesionales de negocios que buscan una escapada en el caribe mexicano. La propiedad cuenta con varias piscinas, restaurantes, bares y actividades incluyendo clases de acondicionamiento físico en grupo. Los huéspedes de la sección de habitaciones Family Selection cuentan con servicios y amenidades exclusivas, incluyendo servicio a cuartos las 24 horas, servicio de empaque y desempaque de equipajes, prioridad de reserva en restaurantes y sorpresas especialmente para los niños. Los huéspedes de Family Selection también cuentan con un Family Host quien podrá asistirlos con reservaciones a restaurantes y solicitudes especiales.

Junto a Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa se encuentra TRS Coral Hotel solo para adultos. Cada una de las lujosas 469 suites del hotel incluye balcón o terraza, bañera de hidromasaje e impresionantes vistas del paisaje de Costa Mujeres.

Los huéspedes podrán disfrutar de 5 restaurantes a la carta, incluyendo el club de playa estilo ibicenco, Helios. Algo que no deberán perderse es CHIC Cabaret and Restaurant, que ofrece una cena gourmet de varios tiempos en el marco de impresionantes acrobacias, coreografías y música en vivo.

Una de las características de TRS Coral Hotel son los servicios personalizados que se adaptan al huésped; su servicio de mayordomo y servicio a cuartos las 24 horas, disponible para cumplir y superar todas sus expectativas. El hotel fue recientemente incorporado en la exclusiva colección de propiedades que conforman The Leading Hotels of the World.

Con sabores de todo el mundo en 16 restaurantes, la selecta selección de experiencias gastronómicas llevará a los huéspedes por un viaje culinario de España a Tailandia e Italia a la India, además de comida mexicana local y regional. Ubicados alrededor de “The Village” que une a ambos hoteles, los restaurantes están cerca de las tiendas principales, bares y áreas recreativas de la propiedad.

Después de un día de juegos, los huéspedes de ambas propiedades podrán relajarse en Zentropia Palladium Spa & Wellness. Con más de 15,000 metros distribuidos en dos pisos, las instalaciones cuentan con diferentes tratamientos estéticos para el cuerpo y la cara, masajes, área de relajación, cascadas, pediluvio, baños de hidromasaje fríos y calientes, saunas secas y húmedas, sala de hielo y un gimnasio completo.

La superestrella del tennis Rafa Nadal eligió esta propiedad como sede de su primer Rafa Nadal Tennis Centre en México, que ofrece programas para todos los niveles y edades. Exclusivamente creado por Rafa Nadal y su equipo técnico transmitiendo sus valores personales, estrategia y preparación física y mental, los programas incluyen clases privadas, campamentos de tennis semanales o retiros de 3 días. Las instalaciones cuentan con ocho canchas de arcilla iluminadas, una cancha de fútbol, una cancha de paddle, un gimnasio para ejercicios de calentamiento, estiramiento y entrenamiento básico, una exhibición de Rafa Nadal, tienda de deporte de primera calidad y un bar/cafetería con pantallas de televisión para que los huéspedes puedan ver tennis y otros deportes.

Las propiedades también son el lugar perfecto para organizar evento y reuniones de negocios. Con cómodas salas de reuniones en el Centro de Convenciones con 1,500 metros cuadrados, equipos de última generación y un equipo de profesionales altamente capacitados, los viajeros de negocios encontrarán todo lo que necesitan para un exitoso evento en Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y TRS Coral Hotel.

Los novios también pueden tener la boda de sus sueños en Costa Mujeres. Weddings by Palladium ofrece varias colecciones para esta propiedad diseñadas exclusivamente por la famosa organizadora de bodas Karen Bussen. Algunas de las amenidades con las que la pareja cuenta incluyen coordinador de bodas dedicado, desayuno a la cama para los novios, mejora de categoría (sujeta a disponibilidad), brindis con vino espumoso después de la ceremonia, acceso en cortesía al área de hidroterapia de Zentropia Palladium Spa & Wellness y otros beneficios especiales. Los hoteles ofrecen una gran variedad de elegantes lugares para la ceremonia, incluyendo una pérgola frente al mar y una capilla católica, y paquetes de fiesta para mantener la celebración.

“Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y TRS Coral Hotel ejemplifican el compromiso de Palladium Hotel Group de brindarle a sus huéspedes todo lo que necesitan para unas vacaciones inolvidables”, dijo Pilar Arizmendi, Vicepresidente de Ventas y Marketing para las Américas de Palladium Hotel Group. “No podemos esperar a nuestra apertura de esta semana, cuando nuestros primeros huéspedes puedan disfrutar de una experiencia de lujo sin igual en el nuevo tesoro del Caribe mexicano”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe