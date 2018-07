Obrador promete crecimiento econÃ³mico y baja en los combustibles

Obrador promete crecimiento económico y baja en los combustibles

México. El ganador de las elecciones presidenciales en México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a conseguir un crecimiento económico del cuatro por ciento durante su administración.

Luego de reunirse en privado con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), López Obrador dijo en conferencia de prensa que los inversionistas ‘están comprometidos con el cambio verdadero en el país’.

‘Nos entendimos muy bien, hicimos el compromiso de caminar juntos, sector público, sector privado para fortalecer las empresas, crear empleos y ayudar en el propósito de que se logre un mejor crecimiento’, expresó.

Consideró que México ha tenido un insuficiente desenvolvimiento de su economía.

No hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, tenemos una tasa promedio del dos por ciento, y esto ha impedido que se puedan crear empleos en el país, a eso se debe mucho el fenómeno migratorio y también problemas de pobreza, inseguridad, de violencia, afirmó.

López Obrador dijo que ‘nuestro propósito es crecer en el sexenio, en promedio, cuatro por ciento, ‘el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal’.

Cuestionado sobre su plan para el sector energético, explicó que su idea es rescatar y recuperar la producción petrolera y de gas.

Se refirió a las crecientes importaciones de gasolinas y los incrementos de precios de los combustibles, sobre lo cual comentó planes para rehabilitar las seis refinerías de Petróleos Mexicanos y construir una de gran capacidad.

Tenemos que mantener los precios considerando la inflación. Ese es mi compromiso, en tres años no van a haber gasolinazos. Pero no sólo eso, no van a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Es mi compromiso, enfatizó.

Apuntó que luego que crezca la producción de gasolinas, se dejará de comprar en el extranjero. Vamos a bajar los precios, y van a bajar los insumos, agregó.

Reconoció que uno de los temas que más preocupa al empresariado es la inseguridad, sobre lo cual le instaron a tomar acciones concretas.

Al respecto reiteró que será prioritario de su administración, y ello será el primer asunto a tratar, a primera hora de su agenda diaria, con el gabinete de seguridad.

El ganador de las elecciones dijo que los industriales de la Concamin aceptaron su propuesta para que los empresarios sean tutores de jóvenes, y el gobierno pagaría la nómina para cada muchacho que sea capacitado para el trabajo.

Adelantó planes para descentralizar al gobierno federal, lo cual incluye el traslado de dependencias federales a los estados de la Federación.

Fuente: PL.