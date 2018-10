Noviembre en FOX Premium y en la APP

FILME ESTRENO: “TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN” (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI) DESDE EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE EN FOX PREMIUM MOVIES Y EN LA APP DE FOX

El sábado 3 de noviembre a las 19.00 HS. FOX Premium estrena en exclusiva “TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN” (THREE BILLBOARDS OUTSIDE OF EBBING, MISSOURI), el drama oscuro y a la vez cómico, protagonizado por los ganadores del Premio de la Academia Frances McDormand (FARGO) y Sam Rockwell (X-MEN: FIRST CLASS).

Del ganador del Premio de la Academia Martin McDonagh, “TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN” relata la historia de Mildred Hayes, protagonizada por McDormand, que después de meses sin encontrar a un culpable en el caso de asesinato de su hija, toma la audaz decisión de encargar tres señales de autopista en la entrada de su ciudad, con un mensaje polémico dirigido al venerado jefe de la policía. Cuando el inmaduro y violento segundo oficial al mando, Dixon (Rockwell) se involucra en la batalla entre Mildred y la policía de Ebbing, la situación se agrava exponencialmente.

“TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN” fue reconocida con dos Premios de la Academia y cuatro Globos de Oro, incluyendo el de Mejor Película de Drama.

Desde el sábado 3 de noviembre a las 19.00 HS. en FOX Premium Movies y en la App de FOX para consumo bajo demanda.

NUEVA TEMPORADA: “OUTLANDER” DESDE EL LUNES 5 DE NOVIEMBRE EN FOX PREMIUM SERIES Y EN LA APP DE FOX

El épico y romántico relato basado en las novelas best-sellers de Diana Gabaldon regresa en exclusiva a América Latina por FOX Premium. La cuarta temporada de “OUTLANDER” llega desde el lunes 5 de noviembre, todos los lunes, a las 20.00 HS. en FOX Premium Series y en la App de FOX, donde se podrán revivir cada nuevo episodio luego de su estreno.

La cuarta temporada de “OUTLANDER” continuará las románticas aventuras de Claire (Caitriona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan). Cuenta de 13 episodios basados en la cuarta novela (TAMBORES DE OTOÑO/DRUMS OF AUTUMM) de la saga de libros que ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

“OUTLANDER” cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Premio Emmy® Ronald D. Moore (“BATTLESTAR GALACTICA: RAZOR FLASHBACKS”) junto a Maril Davis, Toni Graphia, Matthew B. Roberts y Andy Harries. La saga, que conjuga historia y ciencia ficción en un relato de aventuras y romance, sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de guerra de 1945 quien misteriosamente es llevada al año 1743 a un mundo desconocido donde su vida corre peligro. Cuando es forzada a casarse con Jamie Fraser, un joven y caballeroso guerrero escocés, una apasionada aventura se enciende dividiendo el corazón de Claire entre dos hombres muy diferentes y en dos vidas irreconciliables.

Temporada tras temporada, “OUTLANDER” asegura su éxito. Durante 2017, fue la segunda serie Premium guionada más vista entre mujeres en los Estados Unidos, y se encuentra en el top 10 de series más consumidas en la App de FOX en toda América Latina. Es así que ha sido ya renovada para una quinta y una sexta temporada de 12 episodios cada una, que estarán centradas en los libros No. 5 THE FIERY CROSS (LA CRUZ ARDIENTE) y No. 6 A BREATH OF SNOW AND ASHES (VIENTO Y CENIZA), que exploran la historia de los Estados Unidos y la instalación de los Frasers en el Nuevo Mundo.

Desde el lunes 5 de noviembre, todos los lunes, a las 20.00 HS. en FOX Premium Series y en la App de FOX, donde se podrán revivir cada nuevo episodio luego de su estreno. Además, los fanáticos pueden revivir las aventuras de Claire y Jamie en las tres temporadas anteriores disponibles en la App de FOX.

NUEVA SERIE: “MAYANS M.C.” DESDE EL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE EN FOX PREMIUM SERIES Y EN LA APP DE FOX

FOX Premium trae en exclusiva para América Latina “MAYANS M.C.”, la nueva producción del tres veces nominado al Premio Emmy Kurt Sutter, creador de la reconocida serie de motocicletas “SONS OF ANARCHY”. Desde el viernes 9 de noviembre, todos los episodios podrán ser disfrutados en la App de FOX para suscriptores FOX Premium y del paquete FOX+. Además, tendrá episodios estreno semanales los viernes a las 20.45 HS en FOX Premium Series.

“MAYANS M.C.” es un nuevo capítulo en la saga “SONS OF ANARCHY”, situado dos años y medio después de su final, en un mundo posterior al del recordado Jax Teller de Charlie Hunnam. Tal como se recordará de la serie madre, los Mayans son un club de motociclistas mexicano-estadounidense (y uno de los principales de la saga), envuelto en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la venta de armas y la prostitución, que fueron tanto rivales como aliados de la banda de los Hijos de la Anarquía.

La nueva serie se centra en el personaje de Ezekiel “EZ” Reyes (J.D. Pardo), un antiguo niño de oro que acaba de salir de la cárcel y que hará lo posible por formar parte de la banda protagonista con el objetivo de completar su venganza. Reyes es hijo de una familia latina, cuyo sueño americano fue sofocado por la violencia del cártel. Habiendo cumplido su condena, deberá forjar su nueva identidad como forajido en la frontera de California y México.

“MAYANS M.C.” cuenta con un nuevo reparto compuesto por el actor y modelo J.D. Pardo (“S.W.A.T”), Sarah Bolger (“THE TUDORS”), Clayton Cardenas (“SNOWFALL”), el nominado al Premio Emmy® Richard Cabral (“AMERICAN CRIME”), Carla Baratta (“BLEEP”), Michael Irby (“ROSEWOOD”), Raoul Max Trujillo (“SAINTS AND STRANGERS”), Antonio Jaramillo (“ROSEWOOD”), Danny Pino (“LAW & ORDER”) y el nominado al Premio de la Academia® Edward James Olmos (“STAND AND DELIVER”).

“MAYANS M.C.” fue co-creada por el tres veces nominado al Premio Emmy® Kurt Sutter, creador de “SONS OF ANARCHY”, junto a Elgin James, con la dirección de Norberto Barba (“GRIMM”; “LAW & ORDER”) en los dos primeros episodios. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Sutter y Barba, con James como co-productor ejecutivo. Los diez episodios de una hora son una producción de Fox 21 Television Studios y FX Productions.

Desde el viernes 9 de noviembre, todos los episodios podrán ser disfrutados en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium y del paquete FOX+. Además, tendrá episodios estreno semanales los viernes a las 20.45 HS. en FOX Premium Series.

FILME ESTRENO: “LA FORMA DEL AGUA” (THE SHAPE OF WATER) DESDE EL SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE EN FOX PREMIUM MOVIES Y EN LA APP DE FOX

FOX Premium estrena en exclusiva en América Latina el film ganador como Mejor Película en los Premios de la Academia®, “LA FORMA DEL AGUA”, el sábado 17 de noviembre a las 19.00 HS. FOX Premium Movies y en la App de FOX.

Nominada a 13 estatuillas y ganadora de cuatro Premios de la Academia®, el film creado y dirigido por el dos veces ganador a los Premios de la Academia® Guillermo del Toro, es una fábula ambientada en el contexto de la Guerra Fría en los Estados Unidos, alrededor de 1962. En el laboratorio secreto del gobierno donde trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) se encuentra atrapada en una vida de aislamiento. Sin embargo, su vida cambia para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) descubren un experimento confidencial.

Completando el reparto están Michael Shannon (“NOCTURNAL ANIMALS”), Richard Jenkins (“JACK REACHER”), Michael Stuhlbarg (“CALL ME BY YOUR NAME”) y Doug Jones (“HELLBOY”).

NUEVOS EPISODIOS: “VIKINGS” DESDE EL SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE EN FOX PREMIUM SERIES Y EN LA APP DE FOX

FOX Premium estrena en exclusiva en América Latina la segunda parte de la quinta temporada de “VIKINGS” del productor y guionista ganador del Premio de la Academia® Michael Hirst (“ELIZABETH”) el jueves 29 de noviembre a las 20.00 hs. en FOX Premium Series. Luego de su emisión, los episodios estarán disponibles en el acceso Premium de la App de FOX.

La temporada cinco de “VIKINGS” regresa con la llegada de un legendario vikingo, el famoso duque Rollo (Clive Standen), quien causa más trastornos en un Kattegat aún inestable después de que Ivar el Deshuezado (Alex Høgh Andersen) se convierte en su Rey. Mientras Bjorn (Alexander Ludwig) y Lagertha (Katheryn Winnick) huyen de las fuerzas asesinas de Ivar con el obispo Heahmund (Jonathan Rhys Meyers), el reinado tiránico de Ivar sobre Escandinavia inaugura una nueva Era Oscura, nunca antes vista. El reinado de Ivar será desafiado por los hijos de Ragnar y viejos enemigos se convertirán en aliados para derrotar al déspota que se ha declarado a sí mismo como un Dios en la tierra. Mientras tanto, en Islandia, Floki (Gustaf Skarsgård) lucha contra los elementos y el deseo de venganza de sus propios colonos para forjar una colonia vikinga en el hermoso y desolado paisaje.

Con cinco exitosas entregas, la sexta temporada de “VIKINGS” se encuentra actualmente en producción en Irlanda donde Katheryn Winnick dirige uno de los veinte episodios, marcando su debut como directora. Además, el lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, también conocido como “Thor”, participará en un episodio donde interpretará al personaje “Thorbjorn”, un guerrero vikingo leal a Ivar el Deshuezado.

Hirst se desempeña como productor ejecutivo junto a Morgan O’Sullivan, James Flynn (“THE TUDORS”) Sheila Hockin (“THE TUDORS” Y “THE BORGIAS” ), John Weber (“THE TUDORS” Y “THE BORGIAS”), Sherry Marsh y Alan Gasmer.

“VIKINGS” regresa desde el jueves 29 de noviembre a las 20.00 hs. en FOX Premium Series. Luego de su emisión, los episodios estarán disponibles en el acceso Premium de la App de FOX.

TEMPORADAS COMPLETAS: “THE WALKING DEAD” TODAS LAS TEMPORADAS DISPONIBLES EN LA APP DE FOX

Basada en la serie de novelas gráficas homónimas escritas por Robert Kirkman (“OUTCAST”), el thriller dramático compuesto por 8 temporadas cuenta la historia de los meses y años luego de un apocalipsis zombie. Dirigidos por el ex oficial de policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), su familia y un grupo de otros sobrevivientes se encuentran en constante movimiento en busca de un hogar seguro. Sin embargo, la presión diaria para mantenerse vivos hace que algunos miembros del grupo viajen a la profundidad de la verdadera crueldad humana. Por su parte, Rick descubre que el miedo abrumador de los supervivientes puede ser aún más mortal que los walkers que caminan entre ellos.

Además de las 8 temporadas completas, los fanáticos pueden disfrutar de los episodios estreno de la nueva temporada, que se encuentran disponibles en la App de FOX para suscriptores FOX Premium y del paquete FOX+.

TEMPORADA COMPLETA: “POSE” TEMPORADA COMPLETA DISPONIBLE EN LA APP DE FOX

Ambientada a finales de la década de los ochenta, a lo largo de sus ocho episodios de una hora, “POSE” explora la unión de varios elementos de la sociedad neoyorkina de la época: la subcultura de los ballrooms de Harlem, el surgimiento del universo de lujo de la era Trump, la escena social, artística y literaria de la ciudad, y las manifestaciones sexuales y culturales del momento. A la vez, la serie enfatiza en la búsqueda de aceptación personal, familiar y social del colectivo LGBTQ y su lucha, vigente en todas partes del mundo, en contra de la discriminación y a favor de la inclusión y la diversidad.

“POSE” se centra en las historias de personajes bien diferenciados por sus personalidades y por sus posiciones sociales, una característica esencial de la época que respira actualidad. Stan y Patty Bowes son una pareja oriunda de Nueva Jersey, atraída por el glamur y la intriga de la ciudad de Nueva York, mientras son amparados por Matt, el nuevo jefe de Stan en la Torre Trump.

Por su parte, luego de recibir un devastador diagnóstico médico, Blanca renuncia a la casa de su madre electiva Elektra para crear su propia casa, una familia auto-seleccionada que brinda soporte a jóvenes LGBTQ rechazados por sus familias biológicas.

Junto a Angel, una joven prostituta trans puertorriqueña que desarrolla sentimientos por su nuevo cliente Stan, y Damon, un aspirante a bailarín profesional que se une a la nueva casa de Blanca luego de ser desterrado del hogar de sus padres, los tres participan en los balls, competencias donde miembros de diferentes casas se desafían en varias categorías y son juzgados por sus vestuarios, sus actitudes y sus habilidades de baile.

Bajo la atenta mirada de Pray Tell, abuelo de todos los niños legendarios de los balls, la Casa de la Abundancia de Elektra y la nueva Casa de Evangelista de Blanca se enfrentan en lo que podría convertirse en una legendaria rivalidad.

Además de ser la primera serie en comunicarse de forma oficial a través del lenguaje inclusivo en español y portugués, “POSE” cuenta con el elenco transgénero más amplio de la historia de la televisión y el reparto de actores LGBTQ más grande en una serie, marcando un nuevo hito en los contenidos guionados.

La serie destaca historias que indagan sobre la revolución de género, la liberación sexual, la afirmación de la identidad, la reasignación de sexo, la familia que uno elige, la discriminación tanto externa como dentro de los mismos miembros de la comunidad homosexual y los inicios de las epidemias del VIH/SIDA y del crack.

Asimismo, “POSE” refleja de forma auténtica las luchas de la comunidad transexual, atacada, explotada, subestimada y olvidada constantemente, y permite reflexionar sobre la evolución ideológica y social acerca de la inclusión y, a la vez, sobre aquellas áreas donde aún quedan puntos por conquistar.

“POSE” cuenta con brillantes actuaciones de un reparto transgénero, seleccionado luego de un casting de más de seis meses, compuesto por MJ Rodriguez (SATURDAY CHURCH), la modelo oriunda de Tobago Dominique Jackson, la modelo y actriz Indya Moore, Hailie Sahar (MR. ROBOT) y Angelica Ross (CLAWS) junto a los debutantes actores cisgénero Ryan Jamaal Swain, Dyllón Burnside y Angel Bismark Curiel. La serie es co-protagonizada por los reconocidos Evan Peters (AMERICAN HORROR STORY), Kate Mara (FANTASTIC FOUR), James Van Der Beek (DAWSON’S CREEK), el ganador del Premio Tony® Billy Porter (KINKY BOOTS) y Charlayne Woodard (LAW & ORDER)

“POSE” es una creación de la dupla de Ryan Murphy y Brad Falchuk (reconocida por grandes éxitos como GLEE, AMERICAN HORROR STORY y NIP/TUCK) junto a Steven Canals. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por el mismo Murphy. La serie cuenta con la producción ejecutiva de los ganadores del Premio Emmy® y del Premio Golden Globe® Murphy, Falchuk, Nina Jacobson (AMERICAN CRIME STORY) y Brad Simpson (WORLD WAR Z) junto a Alexis Martin Woodall (FEUD) y Sherry Marsh (VIKINGS). Canals y Silas Howard (TRANSPARENT) se desempeñan como productores co-ejecutivos y la autora transgénero best-seller según el New York Times Janet Mock (THE TRANS LIST), la pianista trans Our Lady J y Erica Kay (BILLIONS) son productoras de “POSE”.

“POSE” es una producción de Fox 21 Television Studios y FX Productions y la temporada completa está disponible en exclusiva en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium y del paquete FOX+.

TEMPORADA COMPLETA: “LEGION” PRIMERA Y SEGUNDA TEMPORADAS DISPONIBLE EN LA APP DE FOX

Creada y producida por el ganador de los Premios Emmy® y Golden Globes® Noah Hawley, “LEGION” cuenta la historia de David Heller (Dan Stevens), un joven diagnosticado como esquizofrénico desde niño, que luego de conocer a la mujer de sus sueños descubre que no está tan perturbado como siempre pensó, sino que, por el contrario, es un poderoso mutante.

David ha entrado y salido de hospitales psiquiátricos durante años. Ahora, a sus 30 años de edad e institucionalizado una vez más, David se pierde en el ritmo del régimen estructurado de la vida en el hospital: desayuno, almuerzo, cena, terapia, medicamentos y sueño. David pasa el resto de su tiempo en un silencio amigable junto a su amiga Lenny (Aubrey Plaza, “Parks and Recreation”), una paciente cuya adicción de toda su vida a las drogas y el alcohol, no ha hecho nada para disminuir su ilimitado optimismo.

Sin embargo, la rutina de David se ve completamente alterada con la llegada de la hermosa y perturbada paciente Syd (Rachel Keller, “Fargo”). Inexplicablemente atraídos uno por el otro, David y Syd comparten un sorprendente encuentro, después del cual, David debe enfrentarse a la sorprendente posibilidad de que las voces que él escucha y las visiones que tiene, puedan ser realmente verdaderas.

Obsesionado, David se escapa del hospital y busca refugio con su hermana Amy (Katie Aselton, “The League”). Pero la preocupación de Amy por su hermano, es superada por su deseo de proteger la imagen de la vida suburbana perfecta que ha construido para sí misma. Eventualmente, Syd guía a David hacia Melanie Bird (Jean Smart, “Fargo), una nutrida pero exigente terapeuta con una mente aguda y métodos no convencionales. Ella y su equipo de especialistas – Ptonomy (Jeremie Harris, “A Walk Among the Tombstones”) Kerry (Amber Midthunder, “Hell or High Water”) y Cary (Bill Irwin, “Interstellar”) – abren los ojos de David a un extraordinario nuevo mundo de posibilidades.

Noah Hawley es Productor Ejecutivo de la serie, junto con Lauren Shuler Donner, Bryan Singer, Simon Kinberg, Jeph Loeb, Jim Chory y John Cameron.

La primera y segunda temporadas completas están disponible en exclusiva en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium y del paquete FOX+.

TEMPORADA COMPLETA: “BRITANNIA” PRIMERA TEMPORADA DISPONIBLE EN LA APP DE FOX

Una aclamada serie épica, creada por el multi-premiado Jez Butterworth (“SPECTRE”), que conjuga historia, fantasía, guerras y aventuras, “BRITANNIA” es un viaje al oscuro, salvaje e ingobernable mundo de la Gran Bretaña del 43 AD. Con una segunda temporada confirmada, la primera entrega completa está disponible en exclusiva en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium y del paquete FOX+.

El ejército imperial romano comandado por el General Aulus -interpretado por David Morrissey, recordado por su papel de El Gobernador en “THE WALKING DEAD”- y en nombre del Emperador Claudio regresa, determinado y a la vez aterrorizado, para aplastar el corazón celta de Britannia, una misteriosa tierra gobernada por salvajes guerreras y poderosos druidas, que obtienen sus fuerzas del inframundo. O eso dicen.

En “BRITANNIA” conviven cuatro grupos: las tribus enfrentadas de los Cantii y los Regni, la comunidad de los druidas y los invasores romanos. Los Cantii, liderados por una joven y feroz princesa, deberán hacer las paces y unir fuerzas con los Regni para hacer frente a la amenaza romana. Las preguntas sobre por qué invadir una tierra foránea o pelear por el propio hogar, las propias creencias y dioses, son dos puntos centrales en el enfoque de Butterworth sobre la historia de la invasión de los romanos a Gran Bretaña. Una historia sobre el derrumbe de sistemas de fe, familias desgarradas, personajes místicos y reinas temibles, en un drama épico sobre el Reino Unido, antes de ser unido.

La primera temporada de “BRITANNIA” cuenta con nueve episodios de una hora y fue co-creada por Butterworth junto a su hermano Tom (“TIN STAR”) y James Richardson (“MONSTERS”). A la actuación de Morrissey se suman los papeles interpretados por Kelly Reilly como Kerra, una habilidosa princesa guerrera de la tribu Cantii; Mckenzie Crook como el druida Veran, quien se cree que fue el segundo hombre en pisar la Tierra y que conoce los secretos de este y el próximo mundo; Zoë Wanamaker como la feroz reina Antedia, líder de la tribu Regni; Eleanor Worthington-Cox como Cait, una joven Cantii, a quien los Romanos dejan totalmente sola luego de asediar a su comunidad, y Nikolaj Lie Kaas como Divis, quien fue alguna vez un druida pero luego de caer en desgracia se convierte en un solitario que vive fuera de las tierras de Britannia.

La primera entrega completa de “BRITANNIA” está disponible en exclusiva en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium y del paquete FOX+.

TEMPORADA COMPLETA: “#LLÁMAMEBRUNA” PRIMERA Y SEGUNDA TEMPORADAS DISPONIBLES EN LA APP DE FOX

Inspirada en la vida real de Raquel Pacheco, interpretada por la joven brasileña María Bopp (“Oscar Freire 279”), “#LLÁMAMEBRUNA” retrata la historia de una adolescente de clase media que decide cambiar su vida, escapar de la casa de sus padres y comenzar a trabajar en un prostíbulo de San Pablo. Atraída por el dinero, las emociones prohibidas y la búsqueda de su propia independencia, Raquel se convierte en Bruna Surfistinha, la escort más conocida de la ciudad.

Mientras que la primera temporada hace foco en el primer año de Bruna como prostituta, distinguiéndose del resto en la casa en la que descubre su verdadera vocación y placer, en la segunda temporada, se la ve más segura, madura y con una carrera independiente, ya como prostituta de lujo. Motivada por su ambición por ganar notoriedad, ser dueña de su propia vida y, por encima de todo, conquistar el mundo y atraer más clientes, Bruna crea un blog que la hará cada vez más conocida y deseada. Sin embargo, la fama puede costar caro y llevarla por un peligroso camino de autodestrucción. La adopción, violencia de género, transexualismo y adicciones, entre otros, son algunos de los temas abordados en esta nueva temporada que se enmarcan en una mirada aún más profunda sobre la condición humana.

Consagrada como la serie más vista en la historia de FOX Networks Group Latin America, luego de “The Walking Dead”, y nominada en 2016 como “Mejor Miniserie” en los Premios APCA (Asociación Paulista de Críticos de Arte), “#LLÁMAMEBRUNA” es la primera serie inspirada en la atrapante vida de Pacheco y destaca la singularidad de las relaciones humanas a través de personajes complejos. Tal es el caso del papel de Miranda, interpretada por la renombrada actriz brasileña Maitê Proença, una respetada presentadora de TV que tiene una relación con Brun

“#LLÁMAMEBRUNA” cuenta con dirección del brasileño Pedro Amorim (“Mato Sem Cachorro”) y del argentino Octavio Scopelliti (“Dirige Rafa!”). Al elenco liderado por Bopp junto a Stella Rabello (“Tapas & Beijos”), Jonas Bloch(“Corpo Santo”), Clarice Niskier (“A Alma Imoral”), Simone Mazzer (“Nise: O Coração da Loucura”) y Ariclenes Barroso (“Aspirantes”), se suman en esta nueva temporada Daniel Herz (“O Pena Carioca”), Eucir De Souza (“Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”), Bianca Joy(“Prometo Um Dia Deixar Essa Cidade”), José Dumont (“Velho Chico”), Li Borges (“Totalmente Demais”), Wallace Ruy (“O Que Importa É O Que Está Aquí”), Augusto Madeira (“Tropa de élite”)y la argentina Miriam Lanzoni (“Sin senos sí hay paraíso”), entre otros. “#LLÁMAMEBRUNA” es una producción original de FOX Networks Group Brasil.

La primera y segunda entrega completa de “#LLÁMAMEBRUNA” está disponible en exclusiva en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium y del paquete FOX+.

