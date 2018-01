New JErsey destino del mes de Avianca

Con motivo de la apertura de la nueva ruta, Avianca seleccionó New Jersey como destino del mes de enero, ofreciendo una tarifa de US$369

El pasado mes de noviembre Avianca inauguró su nueva ruta hacia el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en New Jersey, Estados Unidos, con un vuelo cinco veces por semana, los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo, y una excelente conectividad desde Ciudad de Guatemala a través del centro de conexión de la aerolínea en El Salvador.

Para celebrar dicha apertura, Avianca ha seleccionado New Jersey como su destino del mes, ofreciendo una tarifa promocional de US$369* –tarifa ida y vuelta con cargos e impuestos incluidos-, disponible para la compra hasta el 31 de enero, para viajar hasta el 31 de mayo de 2018, con excepción de las fechas comprendidas entre el 22 y el 25 de marzo y el 31 de marzo y el 3 de abril. (*Tarifa sujeta a disponibilidad)

Itinerario de vuelo

Vuelo De Para Sale Llega Frecuencia AV589 Guatemala El Salvador 06:25 07:15 L, M, J, V, D AV398 El Salvador Newark 08:00 13:40 L, M, J, V, D AV399 Newark El Salvador 14:55 19:05 L, M, J, V, D AV588 El Salvador Guatemala 20:25 21:15 L, M, J, V, D

“La ciudad de Elizabeth, en New Jersey es una excelente opción para los viajeros, no solo por la cercanía que ofrece con New York -20 minutos en tren-, sino también por los atractivos en sí que brinda esta ciudad. La amplia oferta hotelera a costos mucho menores que en la Gran Manzana, la presencia de uno de los centros comerciales más grandes y accesibles del área, The Mills at Jersey Gardens Mall, la variada y atractiva vida nocturna con ambientes muy latinos y la riqueza histórica de la ciudad, son algunos de los motivos que invitan a los viajeros a visitar este destino”, comentó Danilo Correa, Director General de Avianca para México y Centroamérica.

El vuelo es servido con modernos aviones Airbus A319 con capacidad para 120 pasajeros, 12 en clase ejecutiva y 108 en clase turista o A320 con capacidad para 150 pasajeros, 12 en clase ejecutiva y 138 en clase turista.

New Jersey se suma a la red de destinos de Avianca en Estados Unidos, que incluye vuelos hacia Miami, Nueva York, Washington D.C., Chicago, Los Ángeles, Dallas, Houston, San Francisco, Fort Lauderdale y Boston.

Información, consulta de itinerarios y compra de boletos en los puntos de venta de Avianca: Centros de Servicio, call center, sitio web avianca.com o a través de la agencia de viajes de preferencia.

Fuente. Avianca