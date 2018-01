Modelo y actriz Scarlet Johansson esperÃ³ el 2018 en Nicaragua

Modelo y actriz Scarlet Johansson esperó el 2018 en Nicaragua

Modelo y actriz Scarlet Johansson esperó el 2018 en Nicaragua. La preciosa actriz y modelo estadounidense Scarlett Johansson, de 33 años, despidió 2017 en tierras nicaragüenses junto a su novio el humorista Colin Jost, conocido por su participación en el famoso show de televisión Saturday Night Live. Scarlett, quien ya había estado en Nicaragua en 2014, regresó ahora y estuvo en el prestigioso Resort Mukul Beach, Golf & Spa ubicado en Rivas, a unos 17 kilómetros de Salinas. Tanto Scarlett como Colian Jost hicieron oficial su noviazgo en noviembre del año pasado y un mes después vinieron a sellar su relación en las bellas playas de Rivas, al sur de Nicaragua. Johansson ha protagonizado películas como Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015) y Captain America: Civil War (2016).