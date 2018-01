Miles de cruceristas llegan a puertos hondureÃ±os

Miles de cruceristas llegan a puertos hondureños

Honduras. Como ya es costumbre en esta época del año, miles de cruceristas inundaron los diferentes puestos de cruceros del país, buscando las cálidas temperaturas nuestras costas.

Esta temporada navideña y de año nuevo, no fue la excepción, ya que más de una docena de cruceros de las diferentes compañías navieras atracaron en los puertos de Mahogany Bay y Port of Roatan trayendo a más de 30 mil cruceristas quienes escapando de las heladas temperaturas del norte optan por vacacionar en climas más cálidos, además de la preferencia que tienen por Roatan.

Solo en las fechas del 20 al 31 de diciembre de 2017, el puerto Mahogany Bay recibió diez cruceros entre ellos, el Oceana, Seven Seas Explorer, Carnival Magic, Carnival Dream, Carnival Frezee, entre otros, seguido del puerto Port of Roatan donde atracaron nueve cruceros, como Liberty of The Seas, MS Marina, MS Europa, Norwegian Pearl, Norwegian Getaway, Viking Sky, Mein Schiff 6, MSC Armonia por mencionar algunos.

Los pasajeros que decidieron bajar a tierra firme, pudieron disfrutar de las bellezas naturales de la isla, practicar deportes acuáticos, apreciar uno de los arrecifes de coral más sanos del planeta sin dejar atrás la gastronomía con que cuenta la isla.

Como ya es costumbre los habitantes de Roatan, están preparados para recibir de la mejor manera a los cruceristas, esperando se lleven la mejor impresión no solo de las bellezas naturales de la zona sino también de la amabilidad y calidad de servicio que ofrecen los isleños, que les ha valido las más altas calificaciones de satisfacción dentro de las compañías de crucero.

La llegada de cruceristas es muy importante para la economía de la isla y el turismo en general ya que cada persona que baja del barco gasta un promedio de 90 dólares en compra de souvenirs, transporte interno, actividades recreativas, bares y restaurantes, durante las aproximadamente siete horas que el barco permanece en el puerto.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe