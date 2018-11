México busca TLC con el país, pero protege el azúcar

RD. Representantes del Gobierno de México han dado muestras de interés de impulsar negociaciones para concretar un acuerdo de libre comercio con República Dominicana, sin embargo, en su país el sector privado azucarero mantiene ese producto protegido, con lo cual se perfila que este será la principal restricción para que el convenio se limite a listas de productos más que a una mayor apertura.

El economista Luis De Calle, director general de la firma De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C., un líder reconocido en México y ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, profesor y exministro para Asuntos Comerciales de la embajada de México en Washington, D.C., reveló a LISTÍN DIARIO: “lo que ha detenido esa negociación entre México y República Dominicana es el azúcar”.

Explicó que en México el azúcar es un sector que se mantiene protegido en el tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), el cual abarca una unión aduanera con Estados Unidos.

“La principal restricción de esa negociación es ese producto. No es imposible hacerlo; hay que buscar la forma de hacerlo”, manifestó De la Calle, luego de explicar que América Latina tiene una oportunidad para plantear a la naciones de Estados Unidos y Europa que no son países cerrados, y que lo que ellos predicaban “lo queremos”, y quitarse la etiqueta de que los latinoamericanos no pueden competir en el mundo.

El experto dijo que favorece que el multilateralismo tiene que ser impulsado y si es necesario el unilateralismo y exhortó a los países pequeños de América Latina tienen que tener una política de apertura comercial aunque no tengan socios para hacerlo.

Descartó que México negocie un TLC con China en el corto plazo, porque son competidores en manufactura.

Sostuvo que Estados Unidos sin dudas apunta a que tendrá una desaceleración de su economía que podrá suceder en un plazo de dos años.

Para Eduardo Ramos, presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la Cámara Interncional de Comercio (ICC México), el azúcar es parte del TLCAN original. Ambos, fueron expositores en un seminario organizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para periodistas especializados de Economía de la región latinoamericana y del Caribe.

El subsecretario de Comercio Exterior de México, D.F., Juan Carlos Baker, dijo que como parte del DR-Cafta (acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) existen disposiciones que hablan de la posibilidad de firmar acuerdos para que se apliquen reglas de acumulación de origen y otros de manera más horizontal.

“Hemos tenido un par de acercamientos. No ha sido posible en estos momentos llegar a profundizar todo eso, pero así como hablaba de Centroamérica, de que es una oportunidad, creo que la otra gran región del Continente en la que México tiene que estar presente es el Caribe, dijo Baker respecto al interés manifestado por su Gobierno para lograr un TLC con República Dominicana.

Explicó que en México se tiene algo de negociación con Cuba, país con el cual negociaron un AC, “pero en muchos países del Caribe la relación no está la altura del potencial que podemos, y estoy seguro que si hay oportunidades se van a explorar en los próximos años”.

México está trabajando para liberar su comercio con países de Centroamérica, en vista de que representa una buena oportunidad para las pymes mexicanas, así como en el área de servicios, “hubo una reunión el año pasado y hay un mandato de trabajar en facilitación de negocios, verificaciones de origen, compras de Gobierno”, explicó el funcionario al enfatizar en lo intensa de la agenda de su país.

Sostuvo que en el acuerdo T-MEC no hay impedimento para negociar con ningún otro país, en el caso de China, con cuyo país se mantiene una buena relación hacia donde enviarán este mes una delegación a Shanghai, donde ese país será un invitado de honor.

Baker habló con periodistas que participaron del 22 al 24 en México, D.F, en un seminario auspiciado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) donde disertó “Del TLCAN al T-MEC: el proceso para un nuevo modelo de integración regional.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio de México, Eduardo Ramos, el caso del azúcar fue un tema complicado en el TLCAN original, donde se consideró como un solo mercado. En México hay importantes productores de azúcar, dijo, país que logró ciertas codiciones de acceso al mercado estadounidense, bajo determinadas circunstancias de demanda en EE.UU.

