Meryl Streep acusa a Melania e Ivanka Trump por no pronunciarse en casos de acoso sexual

Meryl Streep acusa a Melania e Ivanka Trump por no pronunciarse en casos de acoso sexual. La actriz estadounidense, Meryl Streep, centró su atención en la Casa Blanca por mantener absoluto silencio sobre los escándalos de acoso sexual que sacudieron Hollywood en las últimas semanas. En una entrevista con The New York Times, la ganadora del Oscar, de 68 años, presionó a Melania e Ivanka Trump para que se pronuncien sobre la conducta sexual inapropiada que impera en la industria de la televisión y el cine. Además, la estrella de Hollywood se mostró ofendida por las críticas que recibió por haber hablado antes sobre los rumores que había sobre el productor Harvey Weinstein. “No quiero escuchar sobre mi silencio”, dijo Streep. “Quiero saber sobre el silencio de Melania Trump. Quiero saber de ella. Ella tiene mucho que decir. Y también lo hace Ivanka. Quiero que hable ahora”. En el artículo inicial del NYT, publicado el 5 de octubre, ocho mujeres, incluida la actriz Ashley Judd, hablaron en contra de Weinstein, acusándolo de acoso sexual y conducta inapropiada. Streep emitió su declaración sobre las acusaciones el 9 de octubre. La actriz dijo que la razón por la que no respondió de inmediato es porque estaba asimilando las noticias y examinando cómo eso cambió su perspectiva sobre su vida. “Realmente tenía que pensar. Estaba en shock. Tú haces películas. Crees que sabes todo sobre todos y no sabes nada. Muchos chismes”, dijo.