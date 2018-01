Meliá recuerda impacto en Caribe estos 2 años del Zika y huracanes

Caribe. El presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, recordó en una entrevista con El Economista que “en los últimos dos años hemos recibido el impacto del virus Zika y de los huracanes. Si se normalizan las cosas, deberíamos acercarnos a cifras de 2007 en el corto plazo. Eso sí, el Caribe es muy estable y los ingresos no cayeron tanto como en España”.

Sobre Cuba dijo que “seguimos con una visión muy largoplacista. Tenemos 29 hoteles en la isla y el 1 de enero incorporamos 8 hoteles más. Hubo cierta alegría por parte del turista estadounidense en 2016, pero se concentró en los hoteles de La Habana. Y hay que tener en cuenta que, incluso ese año, que fue récord, el turismo estadounidense no representó mucho más del 3%”.

Además, apuntó que en Meliá, “en que en 2007, hace 10 años, el 99% del ebitda provenía de los hoteles en propiedad, el año pasado fue un 70%. El objetivo es que a largo plazo, en cinco o diez años, alrededor del 50% de ese ebitda provenga de la gestión. Eso supondrá que la compañía será más robusta y estará menos expuesta a los próximos ciclos económicos”.

Gabriel Escarrer, asimismo, opinión que ve “necesario que haya un proceso de consolidación en el sector para poder competir en un mundo más global. Este tipo de movimientos se suelen dar en momentos de bonanza. No sé si la operación de NH y Barceló va a ser exitosa o no. Yo creo que hay más dificultades de las que el propio mercado ve, pero yo no veo malo que ocurra. Prefiero que Meliá sea la más fuerte y no la más grande” (Escarrer, sobre Barceló-NH: “Veo más dificultades de las que el mercado ve”).

“Los grandes grupos mallorquines fueron fundados al mismo tiempo y sus fundadores superan los 80 años, como mi padre. Aquellos que hayan hecho el relevo generacional de forma exitosa pueden hacerse ese tipo de planteamientos. Los que no, están condenados a entenderse con otros grupos. Así es como vislumbro el futuro. Mientras el fundador esté presente, es muy difícil que pase algo. Si el fundador no está o no ha habido relevo generacional pueden darse movimientos”, apostilló.