ManpowerGroup presenta claves para buscar empleo y cómo destacar nuestro talento

Guatemala. En 2018, los empleadores a nivel global se están encontrando con la mayor escasez de talento en 12 años, según la encuesta anual de Escasez de Talento publicada por ManpowerGroup, líder global en servicios y soluciones innovadoras de capital humano. De los más de 42,000 empleadores encuestados globalmente, 45% está experimentando dificultades para cubrir roles dentro de las organizaciones; el nivel más alto reportado desde el 2006.

En Guatemala, el 38% de los empleadores reporta dificultad para cubrir sus vacantes, manteniéndose dentro del grupo de países por debajo del promedio global. Dicha dificultad está asociada con factores como la falta de experiencia (39%), ausencia de habilidades técnicas, tales como idiomas, habilidades en IT y numéricas (22%), divergencia entre la pretensión y la oferta salarial (21%), entre otros. Estas tendencias se enmarcan en un contexto de cambio de las profesiones tradicionales y de los puestos de trabajo. ¿Quién hubiese pensado hace 10 años que las principales empresas en crecimiento en la actualidad incluirían servicios de compartir viajes con extraños o recibir alimentos a domicilio?

Sin embargo, la escasez de talento puede resolverse de dos formas. Por un lado, los empleadores deben cambiar el enfoque de sus estrategias de consumidores de trabajo para convertirse en constructores del talento de hoy y de mañana. La única forma para ejecutar eficazmente su estrategia comercial, crear valor y mejorar las vidas de las personas es desarrollando una combinación correcta entre personas, habilidades, procesos y tecnología. Por otro lado, las personas que buscan empleo y, particularmente los jóvenes que se aventuran en el mercado laboral deben cambiar la fórmula con la que buscan empleo.

En la actualidad son las competencias personales, las habilidades blandas y la capacidad de aprender y desaprender los ejes que más valoran los empleadores. En el mes del Día Internacional de la Juventud, presentamos 5 tips para hacer más eficaz la búsqueda de empleo.

A continuación, los 5 tips para empezar una búsqueda de empleo exitosa:

Haz un plan para buscar empleo: Antes de lanzarnos a conquistar el mercado laboral, es muy importante que nos hagamos preguntas como ¿a qué tipo de actividad me gustaría dedicarme? ¿dónde quiero estar y dónde no? ¿Qué puesto de trabajo me gustaría tener? ¿Qué competencias y habilidades se requieren en ese puesto de trabajo?

Investiga el sector y sus empresas: Existen múltiples herramientas que nos permiten conocer en detalle el sector al que nos gustaría dedicarnos. Además, podemos buscar entre nuestros amigos, familiares y conocidos personas que trabajen o estén vinculadas con este sector que podrán orientarnos y darnos información de primera mano.

Busca e identifica oportunidades laborales: El éxito de toda búsqueda de empleo inicia en saber dónde buscar. Para ello, podemos visitar:

Ferias de empleo

Redes sociales especializadas

Portales web de empleo y reclutamiento

Páginas web de las empresas del sector al que quiero aplicar

Boletines de cámaras y asociaciones gremiales

Empresas de reclutamiento.

Elabora un CV interesante y atractivo: Un reclutador tarda en promedio 6 segundos en revisar un CV. Es muy importante que sepamos cómo hacer nuestra hoja de vida atractiva y, sobre todo, idónea para el puesto que vamos a solicitar. Para ello, debemos tomar en cuenta:

Planifica antes de diseñar: Menos, es más. Selecciona la información que vas a colocar y cómo vas a ordenarla en tu hoja de vida. Recuerda que compites con cientos de candidatos y cada palabra cuenta.

Sencillez y concreción: Las frases largas quitan tiempo y restan relevancia la información. Concreta al máximo tu experiencia profesional señalando aquello que es verdaderamente importante.

Hazlo atractivo visualmente: No hace falta ser diseñador gráfico para elaborar un buen CV. Busca que sea limpio, con uno o dos colores y sin saturar con gráficos o dibujos. Cuánto más fácil sea de leer, más le facilitarás el trabajo a los reclutadores.

Sé inteligente: Destaca todas tus fortalezas, habilidades y competencias que ayuden a promocionarte entre los reclutadores. Recuerda que cada puesto de trabajo tiene requerimientos diferentes y lo que puede ser bueno para uno, no necesariamente lo es para todos.

Sé precavido con tus datos personales: Siempre recuerda colocar la información que sea indispensable para el cargo al que te estás postulando. No añadas información personal que pueda comprometer tu seguridad y/o privacidad

Usa una foto adecuada: Las fotos deben ser profesionales, en postura frontal o de ¾, con nuestro rostro en el centro y sin personas o elementos. Si es posible, acude a un estudio o pide a un amigo fotógrafo que te ayude a tomar tu mejor fotografía.

Revísalo: revísalo una y otra vez antes de enviarlo. Pide consejo a personas cercanas, preferiblemente si están relacionadas con el sector.

Prepara tus entrevistas: Si hemos superado todos los pasos anteriores, solo nos queda la entrevista de trabajo para demostrar a los reclutadores por qué deberían contratarnos para el puesto al que estamos postulando. En la entrevista todas nuestras palabras, gestos y actitud cuentan.

Viste formal, pulcro y con imagen profesional.

Acude al lugar con al menos 20 minutos de antelación.

Investiga de tu empresa y del puesto ante de pasar a la entrevista.

Prepara la entrevista, respondiendo a preguntas cómo ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? ¿Tus principales debilidades? ¿Dónde te ves en dos años? ¿Cuál es tu expectativa salarial? ¿Cómo defines el éxito? ¿Cómo has demostrado tus competencias en otros empleos?

Mantén una actitud positiva y serena, antes, durante y después de la entrevista.

Confía en ti y demuestra seguridad en tus respuestas.

Aprende de cada proceso: Buscar trabajo puede ser una tarea muy extenuante. Toma nota de cada entrevista y pide retroalimentación a los reclutadores al finalizar el proceso. Recuerda que una de las principales competencias que valoran las empresas en la actualidad es la capacidad de aprender a aprender.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe