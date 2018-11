Manitas de cerdo en salsa de la abuela

Las manitas son una parte del cerdo que muchas personas no utilizan para preparar recetas, sin embargo, resultan muy sabrosas y jugosas. Por ello, nuestra amiga amada_sin_n nos enseña a cocinar unas deliciosas manitas de cerdo guisadas siguiendo la receta tradicional de la abuela. No dejes de leer y descubre en RecetasGratis cómo hacer manitas de cerdo en salsa de la abuela.

Ingredientes:

4 manitas de cerdo

2 dientes de ajo

½ cebolla

4 clavos

1 hoja de laurel

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de hierbabuena

1 cucharadita de comino

3 cayenas sin aplastar

1 taza de ajonjolí pequeña

1 cucharadita de cúrcuma

Pimentón de la vera

1 cucharada postre de piñones

1 trozo de pan duro

Aceite, vinagre, sal

Pasos a seguir.

Reunimos todos los ingredientes para que luego no perdamos tiempo en la cocina. También he de decir que podemos poner o quitar especias o ingredientes según el gusto de cada uno.

Muy importante. Pondremos en un recipiente las manitas cortadas en cuatro pedazos cada una de ellas y las dejaremos en remojo con agua y medio vaso de vinagre para que se limpien bien y suelten algo más de restos. Pondremos en una olla honda aceite de oliva, aproximadamente como medio vasito, y empezaremos a sofreír los ajos cortados en tres trozos y dorarlos. Cuando ya estén dorados se sacan y doramos también unos trozos de pan en láminas. Con todo lo que vayamos dorando prepararemos un majado que reservaremos.

A continuación, para seguir con la receta de manitas de cerdo en salsa, pondremos una tacita de ajonjolí ya dorado para picar en el mortero y le echaremos un poco de agua cuando ya esté picado para que haga como una pasta. Después, volvemos a poner la olla al fuego para continuar con los productos y especias que hemos de agregar a nuestras manitas de cerdo en salsa de la abuela. Con mucho cuidado doraremos el pimentón, la cayena y ya introduciremos un litro de agua y el resto de especias enumeradas anteriormente, incluyendo el majado que hemos preparado de ajo y pan frito y el en el cual añadiremos una pequeña taza de vinagre, un vaso de agua y la pasta de ajonjolí. Cuando rompa a hervir escurriremos las patas, las introduciremos en la olla y rectificaremos de sal. Tapamos la olla express, le ponemos su válvula de escape y la dejamos cociendo durante una hora. Ya simplemente ya queda emplatar. Recomendación: personalmente me gusta preparar la receta de manitas de cerdo en salsa de la abuela de un día para otro por la textura que llega a alcanzar y los sabores y aromas, ¡están exquisitas!

Se pueden acompañar con patatas al horno o una ensalada al gusto, como la ensalada caprese.

Fuente: Recetas gratis.