Mamás 4.0: En busca del equilibrio en la vida

Las mamás modernas desean estar activas en su vida familiar, profesional y social. Importante lograr equilibrar todos estos roles.

Guatemala. Con el pasar de los años el rol profesional de la mujer ha cambiado y por consecuente la forma de afrontar la maternidad, las madres de la nueva generación, desean tener cubierto cada espacio de su vida. Buscan ser profesionales de éxito y estar actualizadas, como lo demuestran los últimos estudios de ManpowerGroup, en el que se refleja que las mujeres superan en número a los hombres universitarios que se gradúan, en 95 de 144 países.

Además desean una vida social activa, tener un momento para ellas, un momento en pareja y ser madres ejemplares, todo esto puede causar ansiedad o frustración, puesto que parece una tarea imposible. Sin embargo la revolución también se ve en este campo, las nuevas mamás han encontrado varias formas para que cada aspecto de su vida reciba un poco de atención.

“Las mamás de hoy han evolucionado, vemos como persiguen sus sueños y son más participativas en todos los ámbitos, pero al mismo tiempo juegan varios roles en la sociedad, por lo que pueden fácilmente desgastarse sino encuentran una válvula de escape que las equilibre” Indicó Ximena Santizo. Senior Strategic Recruitment Consultant.

Para alcanzar este equilibrio en la vida, hay que implementar nuevas herramientas, ManpowerGroup presenta “6 tips” que seguro ayudarán en el proceso:

1.Libérate de la culpa:

El primer paso es cambiar de actitud, no te sientas culpable porque no puedes llegar a todas las reuniones del colegio, o porque te perdiste la cena de cumpleaños de tu amiga y no visitas tan seguido a tus familiares. El cuidar cada aspecto de tu vida no significa que estés en todas y cada una de las actividades, distribuye tu tiempo y aprende a disfrutar del hoy y el ahora. La vida es de momentos, intenta que cada uno de ellos valga la pena.

2.Organízate:

Para vencer la ansiedad no hay mejor herramienta que la organización. Mantén una agenda con tiempos reales. No desesperes si no puedes alinearlo a la primera, toma tiempo acostumbrarse, y si tienes la suficiente disciplina para apegarte a ella, seguramente tendrás éxito. Aprovecha las herramientas tecnológicas, hay muchas aplicaciones que pueden ayudarte con este aspecto.

3.Recuerda no compensar:

Unido a la culpa, se encuentra un sentimiento aterrador y es el creer que debes disculparte por buscar el equilibrio de vida. Esto lleva a la mayoría de las mamás a consentir más de la cuenta a sus hijos, creando en ellos actitudes que pueden llegar a ser dañinas como: ser niños maleducados, caprichosos, o bien crecer con la creencia de que merecen todo, sin esfuerzo.

4.Acepta y pide ayuda:

No eres superpoderosa, y necesitas un respiro de vez en cuando, es importante que las tareas las distribuyas con tu pareja, esto afianza la relación y existe mayor sentimiento de pertenencia, alguna vez requerirás quedarte en la oficina o participar en alguna comida de trabajo. Es importante que puedas sentirte segura que tus hijos estarán bien si tu no estas presente en alguna oportunidad.

5.No seas Trabajólica:

Quieres sobresalir y ser la mejor en tu trabajo, pero no permitas que te supere y descuides los demás aspectos de tu vida. Recuerda que trabajar más tiempo, no significa mayor eficiencia. Respeta tus horarios laborales y no permitas que trabajar hasta la madrugada sea tu pan de cada día.

6.Un tiempo para ti:

Recuerda que es importante tener un tiempo para ti. En tu agenda busca espacios para capacitarte, ejercitarte y disfrutar de las cosas que te hacen sentir plena. Si tu deseo es darle lo mejor a tus hijos, no hay mayor obsequio que el ejemplo, deja que vean a una madre plena, sana, equilibrada y exitosa.

No existe una receta que te indique como ser madres, profesionales, esposas, etc., mucho menos la formula para lograr el éxito en cada campo de la vida, sin embargo estas herramientas, unidas a la pasión y optimismo te permitirán lograr salir adelante ante cada reto y obstáculo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe