Llorente & Cuenca reconocida como Consultoría de Comunicación del Año en América Latina

Madrid. LLORENTE & CUENCA, la consultoría líder de Gestión de la Reputación, la Comunicación y los Asuntos Públicos en América Latina, España y Portugal ha recibido varios galardones internacionales a nivel corporativo y por trabajos realizados para Coca-Cola España, Bridgestone Portugal, Aquarius, Campofrío, Multiópticas, AMA Seguros y Grupo Mémora. Ha sido en los IPRA Golden World Awards, celebrados en Barcelona el viernes 19 de octubre, y en los International Business Awards, que tuvieron lugar el sábado 20 de octubre en Londres.

IPRA Golden World Awards 2018

“Siente el color” de Coca-Cola España, un trabajo del Área Consumer Engagement de la oficina de Madrid de LLORENTE & CUENCA, fue el proyecto ganador en la categoría PR on a shoestring.

El objetivo de la campaña era reforzar la estrategia de la compañía, que buscaba unificar bajo una identidad y comunicación comunes las diferentes variedades de la marca. Transfiriendo todos los icónicos valores de la Coca-Cola original como el color rojo, se organizó una exposición multisensorial en la que, como no podía ser de otra forma, el color rojo fue el protagonista.

International Business Awards 2018

LLORENTE & CUENCA obtuvo un Grand Stevie por ser la novena empresa con mayor número de premios en esta edición, y fue reconocida como Compañía de Comunicación del Año, Consultoría de Comunicación del Año en América Latina y Consultoría de Comunicación del Año en Europa. Además, se le hicieron entrega de nueve galardones gracias a proyectos como:

La web serie “Estrada Fora” para Bridgestone Portugal logró un oro en la categoría de Security/Safety y un bronce en Engaged Community of the Year. En este caso, la empresa quería reforzar su imagen, desde un punto de vista social, apostando por el tema de la seguridad y captando la atención del cliente a través del placer de conducir.

Una plata consiguió Coca-Cola con el proyecto “Siente el color” en la categoría Best Brand Experience Event. Coca-Cola apostó por generar de nuevo un sentimiento hacia el color rojo tan representativo de la marca.

La campaña de Aquarius “Becas, Nos morimos por vivir” logró una plata en la categoría Community Relations y un bronce en Reputation/Brand Management. La iniciativa buscaba empoderar a las personas mayores de España para conseguir sus proyectos de emprendimiento social a través de un mentoring con emprendedores jóvenes de éxito.

La plata en la categoría Public Service fue para Campofrío por el evento “Más allá de relatos sobre mujeres”. El propósito fue invitar a las mujeres a ahuyentar el miedo a no encajar en los modelos sociales preestablecidos, que en muchas ocasiones les impide vivir la vida que desean.

Por otro lado, AMA Seguros logró un bronce con el caso “Proyecto Sanitarios: un plan para llegar a los jóvenes sanitarios” en la categoría Healthcare. Se trabajó con el reto de captar y fidelizar a futuros mutualistas y para ello se lanzó un canal en Instagram y se desarrolló un estudio sobre las inquietudes de los jóvenes sanitarios.

“Miradas” un trabajo para Multiópticas, logró un bronce en la categoría de Branded Content Campaign. of the Year Se centró en la creación de una web serie de ficción sobre las ópticas de España, con la intención de mostrar cómo serán las gafas del futuro.

El cortometraje “La máquina del tiempo” del Grupo Mémora se alzó con un bronce en la categoría Branded Entertainment. El Grupo Mémora encontró en el sector cinematográfico una oportunidad de comunicación y lo explicó bajo la pieza “El último acto de amor”, presentado en la I Edición del Premio Electium a Jóvenes Talentos en el sector Audiovisual.

