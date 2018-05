Leyendas del fútbol participarán en el cierre de la III Copa Cementos Progreso

Guatemala. El próximo 18 de mayo será el cierre de la III Copa Cementos Progreso, en su edición Leyendas. Este evento contará con la participación de más de 15 leyendas nacionales e internacionales del fútbol que se enfrentarán en un partido estelar.

Grandes leyendas del deporte

Los futbolistas de renombre internacional que visitarán nuestro país para el cierre de la Copa Cementos Progreso serán: René Higuita, Roberto Carlos, Carles Puyol, Michael Salgado, Luís Figo, Deco, Javier Saviola, Fernando Morientes y David Trezeguet.

Las estrellas nacionales que también participarán en este encuentro deportivo serán: el “Gato” Estrada, Claudio Albizuris, Martín Machón, Tyson Núñez, la “Chula” Gómez, Everaldo Valencia, el “Pin” Plata, “Chalo” Romero y Jorge Rodas.

El cierre se realizará en el Estadio Cementos Progreso a las 20:00 horas y las personas que deseen asistir podrán comprar sus entradas en Todoticket. Los precios serán: Gramilla Q550.00; Palco Q100; Tribuna Q80.00, Preferencia Q60.00, y General Q15.00.

Si los aficionados desean conocer de cerca a sus ídolos, también habrá “Meet and Greet” y esta opción tendrá un costo de Q2,030.00. Se podrá elegir entre las siguientes opciones Meet and Greet: A, convivencia con Puyol, Higuita y Deco; B, con Roberto Carlos, Trezeguet y Saviola y; por último, en el C, estará Figo, Morientes y Salgado.

Todos los fondos recaudados en el cierre de la III Copa Cementos Progreso serán destinados para el proyecto Cementa tu Piso, un programa que busca contribuir con la salud de los guatemaltecos al erradicar los pisos de tierra y cementar 250 viviendas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe