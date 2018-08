Lele Pons firma con su primer sencillo “Celoso”

Universal Music Group anunció a Lele Pons, una de las estrellas multiculturales más grande del mundo digital, como su nueva artista musical. Además de lo multifacética que es Lele, cuenta con un talento para crear contenido trilingue, además de mantener una conversación diaria con sus millones de seguidores globales, tambien posée un trasfondo musical, vasta experiencia en baile y producción, y relaciones creativas con un número de artistas multiplatino. La nueva carrera musical de Lele Pons con una gran disquera será guiada por una asociación entre Shots Studios Music (un departamento de la compañía de manejo y producción de Pons desde un tiempo atrás) y UMG Imprint, 10:22pm, designada como la casa musical para los innovadores digitales.

Desde el viernes 17 de agosto veremos el primer estreno de Pons bajo este nuevo acuerdo, mientras revela su primer sencillo, y solo, titulado “Celoso” con un apoyo extenso deSpotify, YouTube, Apple Music y otras plataformas. El estreno de “Celoso” tambien marca un próximo paso de crecimiento, siguiendo su primer estreno musical “Dicen,” un dueto con el artista latino Matt Hunter, firmado con Transcendent /Universal Music Latino. En tan solo tres meses”Dicen” sobrepasó los 100 Millones de vistas en YouTube, alcanzado certificaciones platino y el Top-3 de las listas latinas de Spotify, y fue destacado por Rolling Stone como un ejemplo claro de la exitosa llegada a la música de una estrella digital.

Lele Pons comentó, “La música siempre ha significado mucho para mí y esta oportunidad me puede ayudar a dar el siguiente paso como artista. Me siento muy alegre de unirme a la familia de Universal Music porque ellos comprenden mi visión musical y creativa. Estoy emocionada de comenzar esta travesía musical de la mano de Universal Music.”

“Lele es la definición moderna de una triple amenaza,” dijo Celine Joshua, quien fundó y dirige 10:22 pm. “Es una artista global que atrae millones de visitas a traves de la pantalla digital. Los que han seguido la carrera de Lele, la música y el baile son el centro de su historias y me siento honrada junto a John y Sam Shahidi para expandir su base de fans pasionales a traves de la música, contenido original y productos para el consumidor. Quiero agradecerle a Lele. John y Sam y el equipo completo de Shots Studios por la oportunidad de llevarle nuevas experiencias a los fans de Lele alrededor del mundo.”

“Estamos muy alegres de poder trabajar con Lele y su equipo, ademas de hacer esta alianza con 10:22p,m,” comentó Alejandro Duque, General Manager de Universal Music Latino, Machete Music y Capitol Latin. “Estamos seguros que este será un paso y acierto mas en su exitosa carrera.”

“Lele es una cuchilla swiza de entretenimiento,” dijo Sam Shahidi, co-fundador de Shots Studios, la compañía de producción y manejo. “Es una increíble actriz, directora, escritora, bailarina y cantante. Todos nosotros en Shots estamos emocionados con la alianza junto a Celine Joshua, 10:22pm, y la familia completa de UMG y de hacer la música su próximo capítulo en la Carrera de Lele.”

“Ha sido increíble trabajar con los equipos de UMG y 10:22 pm,” dijo el co-fundador de Shots Studios John Shahidi. “Ellos entienden la vision de Lele de su música y contenido y se ha convertido en otra gran manera de llevar su carrera a otro nivel.”

Nativa de Venezuela y relocalizada a la ciudad de Miami cuando niña, Lele Pons ha utilizado sus talentos multi-facéticos para convertirse en una figura poderosa dentro del nuevo mundo mediático, y sin duda alguna, es la mujer líder del mundo digital. Con su habilidad como escritora, directora, comediante, bailarina y más, Lele Pons se ha establecido como creadora de contenido utilizando YouTube para conectarse con más de nueve millones de subscriptores creando vídeos que generan sobre 110 millones de vistas mensuales. La capacidad única de Lele para comprender y conectarse con sus fans la ha llevado a convertirse en “30 De Las Personas Más Influyentes del Internet” por la revista TIME yen los Top-10 de las listas de FORBES “The Top Entertainment Influencers of 2017,” y las historias más vistas en Instagram del mundo durante el 2017. Las conexiones de Lele con la industria musical son profundas, pues sus vídeos musicales han impulsado la visibilidad social de varias estrellas latinas. El vídeo de Pons para la canción de “Downtown” de J Balvin y Anitta obtuvo sobre 200 millones de vistas y tambien tuvo una participación importante en el exitoso video de Camila Cabello “Havana”. Recientemente Pons fue nombrada la anfitriona del programa La Voz México, el programa de ratings más alto en horario pico y tambien fue la co-anfitriona de los premios 2018 Teen Choice Awards en Fox este pasado domingo. Su gran influencia digital continúa recibiendo reconocimientos con el premio reciente de YouTube por Diamond Creator Award, el premio de MTV Millennial Award por “Global Instragrammer of the Year” y la invitación de Instagram para participar como la personalidad principal del evento de lanzamiento de IGTV.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe