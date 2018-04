Lanza programa internacional para empoderar a mujeres jóvenes de Guatemala

La iniciativa “Community Impact Fellowship” de esta organización humanitaria junto a su aliado Fundación PepsiCo, brindan a mujeres jóvenes de Guatemala la financiación y apoyo para implementar sus innovadores proyectos para alcanzar la equidad de género.

Guatemala. She’s the First, organización sin fines de lucro que empodera a niñas y mujeres jóvenes alrededor del mundo para ser líderes que ponen fin a la inequidad de género, junto a su aliado estratégico Fundación PepsiCo, lanzaron la iniciativa “Community Impact Fellowship”, una iniciativa que otorga apoyo financiero, entrenamiento y soporte técnico a mujeres líderes que desean emprender un proyecto de esta índole en su comunidad.

La sede del evento inaugural de “Community Impact Fellowship” será en Antigua Guatemala del 4 al 8 de abril de 2018, donde las mujeres beneficiadas, incluyendo a dos guatemaltecas, se reunirán para participar en el entrenamiento, compartir sus experiencias y presentar sus proyectos. Las participantes de este programa son de Arusha, Tanzania; Nairobi, Kenya; Ollantaytambo, Sacred Valley, Perú; Washington DC; Orlando, FL y Dallas, TX, de Estados Unidos, así como de Sololá, Guatemala.

“Nosotros trabajamos con niñas y mujeres más vulnerables de sus comunidades, para que ellas puedan identificar qué cambios se necesitan hacer para crear más seguridad, oportunidades de generación de ingresos y equidad. A través de este programa, estamos orgullosos de darles los recursos, la orientación y el espacio para sacar todo su potencial para crear un cambio real”, dijo Christen Brandt, Co-Fundador y Jefe de Programas de She’s the First.

“The Community Impact Fellowship” asigna una mentora a cada mujer líder participante para que través de sesiones presenciales y virtuales las apoyen en el desarrollo de sus proyectos y brindarles las herramientas para que en el largo plazo superen los retos futuros.

“Las mujeres son un pilar fundamental en las familias, en las comunidades y en el crecimiento económico.” Comenta Gustavo Salas, Gerente General de PepsiCo Centro América Norte. “En PepsiCo estamos orgullosos de poder invertir en el futuro de mujeres y niñas y de influir positivamente en varias de las participantes de esta iniciativa, quien estoy seguro aportaran ideas y soluciones para crear equidad de género en el mundo.” Concluye Salas.

Además de financiar este proyecto, She´s the First con el apoyo de Fundación PepsiCo Global, contribuyen con al empoderamiento de mujeres y niñas en áreas rurales de Guatemala, a través de becas universitarias para mujeres indígenas en alianza con She´s the First y Estrella de Mar, una organización no gubernamental que se dedica a la educación y empoderamiento de jóvenes indígenas en Sololá.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe