La sostenibilidad del agua en los negocios

Guatemala. Nuestra población mundial está creciendo. Nuestras ciudades se están extendiendo. El comercio mundial y el crecimiento económico continúan en aumento. Junto con este progreso viene la realidad de que los recursos naturales del mundo están disminuyendo, y en la parte superior de esta lista está el agua.

Conversamos con Jason Pelz, Vicepresidente de Medio Ambiente para América de Tetra Pak®, para analizar las formas en que las empresas pueden contribuir a la sostenibilidad del agua y cómo Tetra Pak se compromete a hacer su parte.

¿Cuál ves como el mayor problema en la sostenibilidad del agua?

En algunas partes de los Estados Unidos cuando tenemos una sequía, no podemos lavar el automóvil durante dos semanas, sin embargo, en África, muchos no tienen suficiente agua para beber. Estos problemas se presentan en diferentes extremos de la galaxia.

Con el suministro de agua, hay esencialmente dos puntos: los que tienen y los que no. ¿Cómo es posible que algunos de nosotros que somos lo suficientemente afortunados de estar entre los que tenemos, evitemos caer en la situación de los que no tienen? ¿Cómo arreglamos esas áreas donde el agua es un problema crítico? ¿Qué hacemos para ayudar a las áreas cuyo suministro disminuye y garantizar que no lleguen a un punto crítico?

No hay una sola solución. Debemos identificar diferentes soluciones para diversas partes del mundo.

¿Por qué la sostenibilidad del agua es tan vital para que las empresas la adopten?

Si nos quedamos sin agua, tenemos un grave problema. Para Tetra Pak, si no hay agua, no hay árboles… y no hay envases de Tetra Pak. Incluso con el reciclaje, necesitas agua. No puedo imaginar ninguna compañía que no se vea afectada por la escasez de agua. Tenemos que tomar en serio este tema porque es uno de los elementos clave que, si no es suficiente, experimentaremos un cambio de vida drástico.

¿Cómo impacta el agua en la industria alimentaria?

La industria alimenticia es intensiva en el uso de agua. Necesita agua para cultivos, para formular productos, para limpiar los equipos de fabricación, y para la seguridad y desinfección de las plantas de alimentos. Incluso para transportar productos ¿Cómo vas a enfriar un motor? Hay muchas áreas donde las personas no se dan cuenta de cómo el agua entra en juego.

¿Crees que la industria alimentaria está haciendo lo suficiente para facilitar la sostenibilidad del agua?

Hay muchas personas y compañías haciendo un esfuerzo. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay empresas que descubrieron hace mucho tiempo que el agua impacta el crecimiento futuro, y tienen una agenda muy potente con relación al agua. Luego, hay empresas en el medio que se están volviendo más conscientes sobre la sostenibilidad de esta y se están involucrando más en los esfuerzos de sostenibilidad. Sin embargo, todavía hay empresas en la industria que no tienen una agenda de sostenibilidad que respalde la preservación del agua. Tal vez no se hayan dado cuenta realmente de cuál podría ser el impacto.

¿Cuáles son algunas de formas en que Tetra Pak contribuye a la sostenibilidad del agua?

El lema de Tetra Pak es encontrar oportunidades para reducir el consumo de agua en nuestras operaciones y en todo el ciclo de vida de un producto. Priorizamos la compra de material de fuentes gestionadas de forma sostenible, como bosques certificados por el Forest Stewardship Council™, que plantea ciertos requisitos de eficiencia hídrica con el riego de árboles. Somos muy selectivos sobre con quién nos asociamos, eligiendo alinearnos con organizaciones enfocadas en el medio ambiente como la Iniciativa de Administración de Aluminio y Bonsucro (Aluminum Stewardship Initiative and Bonsucro en inglés).

También compramos nuestras materias primas de fábricas de papel que toman en serio la sostenibilidad, y hemos demostrado que sus prácticas tienen el menor impacto posible sobre el medioambiente.

Todas las fábricas de Tetra Pak cumplen con las normas ISO 14001 (la norma ISO para la excelencia medioambiental) y aplican objetivos para el consumo de residuos, energía y agua. Además, nuestras operaciones aprovechan la metodología de World Class Manufacturing para la mejora continua y la excelencia ambiental.

Ofrecemos a nuestros clientes algunos de los equipos de procesamiento y envasado técnicamente más avanzados, que ahorran agua y energía. Por ejemplo, una nueva tecnología de filtración permite recuperar el 90% de las aguas residuales previamente perdidas en las plantas procesadoras de lácteos, con ahorros potenciales de hasta 1.6 millones de galones de agua y 820,000 galones de leche cada año.

Las unidades de recuperación de agua para homogeneizadores y máquinas de llenado reducen el consumo de agua en un 30% y un 95%, respectivamente. Y una nueva tecnología para la producción de leche UHT reduce el consumo de agua en un 60% en comparación con la producción tradicional. También podemos apoyar a nuestros clientes con servicios de consultoría que ofrecen evaluaciones comparativas ambientales y sugerencias de mejora.

Ayudamos a los clientes a encontrar la hoja de ruta para ser eficientes en energía y agua. Nuestra experiencia culminó en una base de datos de mejores prácticas que podemos compartir y replicar con los clientes.

¿Qué pueden hacer las empresas mejor?

Lo que funciona actualmente es bueno por ahora, pero podría no ser lo suficientemente bueno en el futuro. Las empresas necesitan una agenda de preservación del agua que tenga la capacidad de evolucionar.

Abordar el problema de la sostenibilidad del agua es reconocer que, a medida que aprendemos más, podemos hacer más. Debido a que la oportunidad y la tecnología evolucionan, la sostenibilidad del agua es verdaderamente un tema que fluye.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe